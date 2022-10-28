黑暴一役，中大淪為暴大，暴徒佔據校園製造汽油彈，封鎖吐露港與警方爆發激烈衝突，學生誣衊遭警察性侵，這一切已成港人心中烙印，中大再也無法回復昔日「博文約禮」的風光，校長段崇智至今沒有一聲道歉，遑論為校譽受損負上責任。最不堪的是，前朝林鄭政府繞過程序，匆匆延長段崇智的校長任期，令人嘆為觀止。果不其然，段校長延任後的第一擊，竟是忽然修改校徽，堪稱不務正業。結果，在一片劣評下終於跪低，同意恢復使用舊版校徽。

中大10月17日推出新形象設計，更新校徽，其中簡化版校徽省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶，美其名曰配合明年創校60周年，新設計可令當中的「鳳」形態更清晰靈動；簡化校徽亦便於提供電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道使用云云，但卻一直沒有作出公開諮詢。不論新生舊生或教職員，皆對新校徽一致劣評，多名校董會成員不滿中大未有交代更改校徽由來，公開炮轟段崇智。迫於壓力，段校長不得不改變初衷，收回新設計。

所謂德不配位，必有災殃，中大這些年爭議不斷，學術成績一落千丈，同校長選錯人有莫大關係。在黑暴期間，身為有學識有地位的一校之長，段崇智不但對學生暴行視而不見，更無撥亂反正，反而為了贏得學生掌聲，與學生「一齊癲」，加入譴責警方之列，卻在事件水落石出後連對不起也不說半句；延任校長程序備受非議，他依然不肯退下，好校長我自為之。試問私德有虧，如何可以好好領導學校？擅自更改校徽更見其專斷獨行，閉門造車，難怪惹來好大喜功的批評。這些年，年輕人之所以誤入歧途，正是教育界有太多濫竽充數的「德之賊」使然。