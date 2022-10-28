踏入2022年之後，香港樓市拾級而下，天天都有業主劈價放盤的消息，不少人擔心，如果政府坐視不理，此地將要重現1998年至2003年，樓市崩潰、百業蕭條的景況。很多論者強力要求，香港應該全面撤除壓抑樓市的措施。特區班子雖然不至於充耳不聞，但是走路猶如小腳女人，就算願意解除部分禁制，也只是小恩小惠，根本無補於事。

特區政府固然會感到兩難，香港市民多年來抱怨樓價太高，如今難得見到市場回落，你卻突然出招托市，此舉豈非猶如葉公好龍，講是一套做一套？政府有此疑慮，自然是情理中事，不過，為政者必須綜觀全局，因時制宜，切忌墨守成規。

如今世界正處於大變局，香港面臨的困境是數十年來未見。過去，此地經濟有三大支柱，分別是旅遊業、金融業和地產業。觀乎今天，旅遊業一潭死水，金融業更是一而再地受創，恒生指數一舉回到「九七」前。三條支柱斷掉了兩條，際此危急存亡之秋，特區政府就該考慮改弦更張，盡量挽救本地經濟的最後一條支柱。

話說日前，筆者夜歸返家，僱了一輛的士，因為算是「長途旗」，車資約300元，司機便像中了獎一般，喜孜孜地跟我談了半小時，也就是一整程車。這位大哥告訴我，近日生意十分清淡，我問原因為何，他說股市、樓市都大跌，市面風聲鶴唳，有錢在手的也未必願意花費，窮人就更不消說。的士在交通工具中屬於奢侈品，這樣的行業當然會首當其衝受損。

所謂「一葉落而知天下秋」，的士行業的景況，就反映出全香港的景況。經濟顯然已經危如累卵，特區政府再不出招救市，恐怕最後只會攬炒！