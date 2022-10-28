據報道，華府希望太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克，能向伊朗民眾提供旗下星鏈衞星寬頻服務，以助伊朗人突破德黑蘭政府對互聯網的監控。磨刀霍霍的山姆大叔正再次盯上了死敵伊朗。

雖然白宮對消息作冷處理，但伊朗國營媒體上周報道，德黑蘭政府指示司法部入稟法院，調查美國直接參與因伊朗女子阿米尼拘留期間死亡所觸發的連串反政府示威浪潮，以釐清相關騷亂及破壞了的公共與私人財產，對伊朗造成的損害和干預。很明顯，當開通針對伊朗的星鏈服務，成功突破封控後，再配合輸出顏色革命那一套慣常的公關、洗腦伎倆，一場政變便已準備就緒。

據美國前白宮國家安全顧問博爾頓早前在一個「吃了誠實豆沙包」的訪問中坦言，他曾協助外國策劃政變，並謂發動政變需要很多準備工作，雖然他不願明確指出曾協助哪些國家政變，但其後提及了委內瑞拉。英國作家Tim Marshall在其探討地緣政治的著作中指出，「俄羅斯跟每個最不親美的國家都建立友好關係，譬如委內瑞拉」，假如委內瑞拉變天，原有政權倒台，究竟會是美國喜聞樂見，還是俄羅斯額手稱慶呢？

不得不提的是，俄羅斯、土耳其與伊朗三國領袖今年7月會面討論多邊合作。俄、土兩國近日達成協議，土耳其將利用來自俄羅斯的天然氣管道，建構成俄方天然氣供應歐洲的樞紐，以此頂替北溪管道輸歐的原來系統。早在2016年，被指策動土耳其政變失敗的回教教士居倫，其流亡落腳點正是美國，埃爾多安政權當年沒被推翻，對幕後策劃者所帶來的後患終於在6年後一一浮現。美國近日以俄羅斯使用伊朗製無人機轟炸烏克蘭借題發揮，表示會加強反制伊朗，正是從多方位狙擊德黑蘭。