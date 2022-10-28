特首上周發表施政報告，在醫療衞生政策方面着墨頗多，報告在改良藥物註冊制度、加強跨境醫療合作、推動中醫藥發展等範疇提出多項政策，凸顯政府解決問題的決心。

以往罕見病、癌病患者長期面對支援少、治療藥物昂貴等問題。筆者一直關注有關情況，同時鑑於中國藥品註冊規管制度和標準早已與國際接軌，去年已建議當局把「國家藥品監督管理局」列入藥物規管機關發出的證明文件認可名單，望加快引入藥物。施政報告是次提出與內地合作讓藥物在港註冊無疑是突破，但據悉政府將中國、巴西、南韓及新加坡4地加入名單時，有關藥物卻須取得一張來自原來32個表列地區的藥劑製品證明書，我國藥物在港註冊仍存在掣肘。

基層醫療作為持續醫療過程的第一個接觸點，施政報告就此提出多項優化政策，在中醫藥方面，報告提出強化中醫藥處的職能，加強中醫藥發展及政策統籌工作，常規化中西醫協作治療服務，為本港中醫發展增添新動力；在牙科護理服務方面，政府將檢討並加強服務範疇和模式，筆者期望當局盡快研究修例引入非本地培訓的牙醫，及增加公營牙醫護理服務；報告亦提出優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，惟有關計劃僅將每年醫療券金額由2,000元增至2,500元，至少1,000元需用於「特定基層醫療用途」才獲發增添的500元。有見及此，期望政府能增加醫療券金額並放寬使用限制。

為建設健康活力的香港，期望政府逐一落實施政報告提出的政策及措施，同時投放更多資源在疾病的預防及篩查項目上，並增加醫護人手，防止小病拖到變大病，讓市民健康得到保障。