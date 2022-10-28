熱灶加冷灶狙擊特區政府取締假「免針紙」的司法覆核勝訴得戚，僅維持數日便畫上句號。周二行政會議迅速採取修改法例第599L章，並於翌日交立法會採「先訂立後審議」的方式通過實施。修訂的法例內容即日生效，醫務衞生局局長重掌執法的尚方寶劍，對違法亂紀的抗疫搗亂破壞和損害公眾衞生安全行為可「殺無赦」。綜觀整個司法覆核破壞防疫抗疫行動，對政府抗疫大局影響輕微，但教訓非常深刻，值得政府團隊和立法會及時吸取教訓，防微杜漸，慎防反中亂港內外政治勢力利用司法系統上仍未徹底解決的「不設防」問題捲土重來，不斷搗亂。

司法覆核政府正常執法行政行為的取締假「免針紙」事件，說明香港是處在一個非常複雜國際鬥爭場所。近3年的全球新冠疫情證明，中國拒絕躺平，採取嚴格的隔離遏止傳染防疫措施，已取得不爭的抗疫勝利事實成果；而西方陣營的躺平，卻犧牲了大量弱勢無辜人命和健康。香港是處在祖國南大門的特別行政區，西方又豈會容得中國穩守防疫抗疫的長城？定必千方百計在這個中西方接觸點尋求突破口。因此，無論任何時候，香港的法律條文內涵都必須「防人之心不可無」。儘管第599L章在立法之時，無人能未卜先知會出現假「免針紙」的破壞抗疫情況，但法例的條文細節，應該而且必須有一項條文內容是應對任何不可預料情況的「百合匙」或「尚方寶劍」，可作政府行政當局應對未可預料的情況。對此，政府法律草擬部門和立法會秘書處的法律顧問，都應吸取教訓。

這次反對司法覆核狙擊的過程，也凸顯行政和立法必須同坐一條船。雖然立法會必須和應該監督政府施政，但支持和合作的積極配合及補位也萬分重要。