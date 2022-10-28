世界雖大，但看來看去就是一個字：亂！不是嗎？這邊廂北約例行威懾演習仍未落幕，那邊廂俄羅斯戰略核武部隊又展開年度演習，由普京親自指揮，演習出動海陸空核威懾部隊，並發射可攜帶核彈頭的不同種類導彈。

呢，俄羅斯發出核威懾之際，美國傳媒又披露，美軍加快升級部署歐洲嘅B61-12型戰術核彈庫存時間表，原定由明年春季開始，推前至今年12月。報道稱，北約成員國同意必定不能向普京的核武勒索屈服，有成員要求繼續喺北約磋商，確保維持戰備狀態和發放一致訊息。新版B61-12型增加安全與保險裝置、可自動調整方向嘅新式尾翼，並有新型導航系統，可由美國B2戰略轟炸機、B21戰略轟炸機，F15、F16、F35戰機，以及歐洲嘅龍捲風戰機搭載。

從以上迹象可見，俄烏之戰應該仲有排玩，分分鐘勁過本港谷針谷到明年中，咁世事紛亂真係令人更加悲傷！

呢嗱！老朽尋日先話美國有30名民主黨眾議員寫信畀總統拜登，要求佢尋求達成務實嘅俄烏停火框架，根本係嘥氣！美國制裁俄羅斯，事實證明全失效。國際能源機構估計，俄羅斯的石油出口仍然可觀，俄國今年嘅經常項目盈餘預計將達到2,650億美元。各位，北韓即使勒緊褲頭，核試都冇停過喇，何況俄羅斯有普京如此硬淨嘅領導人！

美國民主黨一位議員早前對華府嘅外交發表過一番感悟，佢指美國嘅外交往往被打造得像個滾動的保齡球，脫手後不受控。一個主意運作起來，生成無法控制嘅功能，在其他人評估這個主意有何優點時，它卻撞倒了所有東西。老朽會心微笑，這個球手不就是拜登嗎？據悉，美國稍後又要給烏克蘭已退役嘅鷹式防空系統和約7億美元援助。