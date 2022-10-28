上月初原英國首相卓慧思剛上任時，筆者已在本欄警告其大幅減稅、大增開支和大手舉債主張，可能在當地以至全球引發金融危機。結果她上台短短45天，便因上述政策失誤而被迫辭職，成為近200年來最「短命」的英國首相。

可笑的是，卓慧思的兩大熱門接任人選，竟是個多月前才於黨內選舉落敗的前財相辛偉誠，以及因「派對門」醜聞而下台的前首相約翰遜。最後辛偉誠「敗部復活」成為保守黨黨魁兼新任首相，但在野工黨認為，執政保守黨已因連串施政及個人醜聞而失去選民信任，要求提早舉行大選，預計當地的政經動盪情況還會持續。

在另一邊廂，中國共產黨在上周召開「二十大」會議，選出了新一屆領導層。有關會議及選舉過程相當順暢，與西方國家選舉出現的謾罵、抹黑及分化情況形成強烈對比。新選出的中央委員會、中央政治局及政治局常委，成員有新有舊，才德並重，各有所長。當中經驗豐富並獲得廣大民眾支持的黨總書記習近平再度連任，在未來5年繼續帶領黨和國家，應對國內外的種種嚴峻挑戰，致力提升國家發展及人民生活水平。除了換屆選舉，二十大亦通過對中共黨章作出多項修改，強調要繼續堅持改革開放和社會主義現代化建設，以社會主義市場經濟體制作為基本經濟制度，逐步實現全體人民共同富裕等。

歷史經驗證明，硬繃繃的計劃經濟並不可取，但完全放任自由、唯利是圖的資本主義亦並非靈丹妙藥。早年的雷曼事件，以及近年因持續量化寬鬆而引發的惡性通脹和嚴重的貧富差距，導致多個西方國家經濟動盪、社會分化、示威不絕、政局不穩，貿易保護主義與極端民族主義抬頭。

反觀我國自上世紀80年初實施改革開放及中國特色社會主義現代化的政策方針後，整體國力及國民生活持續提升。面對近年美國的無理打壓，新冠疫情的無情打擊，還有最新的俄烏戰事，國家在以習近平為核心的黨中央領導下，團結一致，一方面堅守「動態清零」抗疫，一方面堅持對外開放發展，挽救了無數生命和維持了經濟增長，因而有條件從改革開放初期的「讓一部分人先富起來」，朝向新時代的「共同富裕」目標實踐，為人民帶來更多、更大的幸福感。

香港方面，在臨回歸前由英國引入的西方選舉制度，已證實是水土不服，不利特區長遠發展，甚或被西方反華勢力利用作為攻擊、分裂我國的政治工具，因此有必要進行完善選舉制度改革。

同樣沿自英治時期的「積極不干預」及「大市場、小政府」政策，亦已證明是無法應對當前的複雜國際形勢和社會環境。新一份施政報告確立了「有為政府結合高效市場」的經濟策略，現在體制、理念都已齊全，讓我們一起努力，同心編寫在國家新時代下的特區新篇章！