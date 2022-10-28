功夫茶：公院專科排得耐　基層有病等到呆

目前公立醫院專科門診輪候時間以年起跳，根據醫管局網站，白內障手術輪候時間平均最長可能要等近兩年，全關節置換術預計平均輪候時間更超過6年！耳鼻喉科門診新症都要等約兩年！人生無奈，惟有等待。公院醫護人手短缺，導致各項服務「大塞車」，這一塞，可能塞到天荒地老，「通車」時都唔知乜嘢世界囉！

特首嘅《施政報告》要求醫務衞生局喺2023至2024年度，將醫管局內科專科門診穩定新症輪候時間縮短20%。嗱！立法會尋日通過縮短公院專科門診輪候時間議員議案。有議員發言時指出，專科門診輪候時間長全世界都知。輪候時間長，經濟許可或有買醫療保險嘅市民，當然可轉去睇私家醫生或醫院。之不過，專科醫生收費貴到飛起又係人都知，是以對基層而言，去私家醫院並非選項，難以負擔昂貴嘅費用，有議員認為實際就係「等死」！被病魔折磨，即使唔係等死，都等到呆啦！

又有議員指出，公院專科門診嘅輪候時間中位數均介乎40至74個星期，當中眼科更為重災區，最短嘅新界西聯網要等50個星期，而九龍西聯網最誇張，中位數長達146個星期。咁等法，老花都變青光眼甚至黃斑病變喇！成個世界，原先係像霧又像花，依家卻係烏雞啄烏豆，烏啄啄！

議員嘅憂慮不無道理，根據推算，2040年欠缺超過1,900名醫生，惟專科門診每年服務超過750萬人次，加上每年更增加80萬新症病人，若然不把輪候時間封頂，恐淪為惡性循環，病人只會愈等愈久！有議員建議公私營協作要擴大到專科門診，紓緩公院輪候時間。議員認為私院地價都係以優惠價錢批准，好多私院享受稅務優惠，強調對於長期「水深火熱」嘅公院，私家醫院不能「食花生」；呢方面要政府積極去周旋。

至於當務之急，自然係改善公營醫院及醫管局文化，睇吓如何留住醫護人手。近年嘅移民潮，醫護流失人手嚴重，是以有議員希望政府能繼續拆牆鬆綁，進一步引入和放寬海外醫生來港執業，要求政府容許喺特別註冊名單院校中嘅醫護教員一同來港。功夫茶之前亦建議引入馬來西亞醫生，皆因當地喺全球最佳醫療國家排名中，經常名列榜首，而且佢哋醫生數目龐大，且專業要求極高。

面對議員批評，醫衞局局長盧寵茂亦承認公立醫院欠缺醫生，政府做咗好多工作，譬如增加醫學生名額，但稱醫生要13年培訓，遠水救不了近火。問題咪就係病人太多醫護太少，儘管本港培養嘅醫療人才質素幾咁醒，不宜「妄自菲薄」，之但係病人等得嚟即使不是一命嗚呼，都病入膏肓啦！救急扶危，刻不容緩！快引入海外醫生才是王道。