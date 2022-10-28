世界視線：歐盟理想兼浪漫　助烏重建一身潺

10月25日，德國首都柏林，由德國總理紹爾茨及歐盟委員會主席萊恩主持，世界各國專家參與的「烏克蘭復甦、重建及現代化國際專家會議」，討論烏克蘭戰後重建的問題。

計劃的構思是2023年開始，每月提供15億歐元（全年共180億歐元）支持烏克蘭戰後的重建，規模可比擬二次大戰後美國撥款支持西歐重建的馬歇爾計劃！計劃是希望修復及更新被俄烏戰爭毀壞的基建，甚至增加新基建設施，滿足水、電、交通及通訊等廣泛政府及人民生活的基本需求，目的是表現與烏克蘭站在對抗侵略的自由民主陣線。

計劃中款項分別由歐盟及美國分擔，國際貨幣基金組織（IMF）也會加入填補各項不足。至於這筆巨大財政開支的來源，一部分是考慮運用充公了的俄羅斯資產，以抵償俄羅斯入侵對烏克蘭的破壞，而歐盟也會考慮各成員國分擔共同的債務籌組。與會的政治人物及專家積極參與提供意見，也表示現在就計劃去組織安排烏克蘭戰後重建，是更具建設性及高瞻遠矚的政治策略。

不過會議過後，歐洲不同政黨及傳媒評論界在附和支持之外，也提出具體的質疑。首先是這計劃似乎假定美國政府有共識與歐盟會共同承擔重建開支，此舉不單止是一廂情願，更大的風險是美國11月中期選舉後若共和黨控制兩院，肯定不會為拜登政府作承擔。其實，連歐盟內部各自喊窮的成員國，都會爭議各自應否承擔、能否承擔及承擔的比重。更強烈的抨擊是歐盟成員國除了已付出資源支持烏克蘭抗俄，更承擔了俄烏戰爭帶來的能源危機及經濟衰退，為何還要出資為烏克蘭搞重建？這明顯是戰勝了或戰敗被迫賠償的俄羅斯要去承擔的問題！

最諷刺的是，計劃預期在明年初實施，但戰爭到時候真可結束嗎？其實歐盟成員國及北約不是更應先搞好休戰及和平協定嗎？否則一切存在極大變數：俄烏戰爭之後還有烏克蘭這國家嗎？還會是一個親西方的政府嗎？否則如何可正確及全面評估重建計劃？

最後，無論和平是否會到來，澤連斯基政府要求北約及歐盟成員國明年要付出380億美元，來填補烏政府到時財政預算案開支不足的缺口，這不是兼具理想及浪漫主義的歐盟更大的苦惱嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻