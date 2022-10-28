正論：日日斬人鑊鑊甘　治安敗壞太驚心

秋風秋雨愁煞人。近期本港治安急劇惡化，南亞毒瘤勾結本地黑幫無惡不作，街頭仇殺無日無之，詎料話口未完，短短十多小時內又發生多宗嚴重傷人罪案，包括黑幫尋仇當街劈友、內地男子遭惡漢追斬、被通緝女司機狂亂駕駛導致車毀人傷等，沒有最驚心，只有更驚心。港府美其名曰「武官治港」，卻對治安惡化無動於衷，更未見警方加強打擊，可謂咄咄怪事。

前晚深夜近12時，著名食街筲箕灣東大街上演血腥一幕，一名持雙程證來港的年輕內地男子遭7名持刀大漢追斬復拳打腳踢，兇徒得逞後施施然返回接應的私家車逃之夭夭；接着，昨晨7時許，一名疑有黑幫背景的男子在油麻地新填地街買早餐之際，突有3名彪形大漢撲出，用牛肉刀對準男子背部狂斬；然後，昨日中午一名被通緝的女司機為逃避警方截查，竟駕駛私家車由西九龍走廊亡命飆入屯門公路，當中超過3公里車程逆線亂駛釀成3車連環相撞。警方其後以涉嫌「狂亂駕駛」等6項罪名將她拘捕。

連同早前南亞幫多宗街頭廝殺案，每宗都涉及黑幫尋仇或毒品利益，腥風血雨，刀光劍影，用「無日無之」來形容也不誇張。更不必說，打劫珠寶錶行頻仍，綁架撕票猖獗，人人自危。香港由安全城市淪為罪惡淵藪，人們不禁要問，此城究竟怎麼了？

最令人嘖嘖稱奇的是，一眾高官和議員之中，竟無一人關心本港治安急劇惡化，對日日斬人視而不見，更不見警方高層表示關注。難道像「八萬五」一樣，這些暴行不提起便不存在？難道把頭埋在沙堆，市民便會同意香港仍然宜商宜居？難道黑幫氣燄囂張，視法治如無物，不是拜警方無能所賜？可以毫不誇張地說，市民人心惶惶，擔心走在街上隨時殃及池魚；商戶提心吊膽，恐懼劫匪殺人越貨。而港府對南亞假難民中門大開，無任歡迎，更無異於為黑幫提供廉價打手，添柴添火。

治亂港，用重典。本報為民喉舌，除了是全港最早敦促港府退出聯合國《禁止酷刑公約》、將假難民即捕即解，或最低限度重設禁閉式難民營的傳媒機構，亦是全港唯一諄諄進諫，提醒港府加強打擊黑惡勢力，對黑幫千萬不能心慈手軟，無非希望還市民一個安全城市。可惜高官置若罔聞，不但對假難民笑面相迎，斥巨資養肥治安毒瘤；掃黑除惡更是放軟手腳，任由黑惡勢力更加猖狂。

君不見，毒品案落網的往往是未成年的替死鬼，幕後黑手逍遙法外；無牌樓上吧淪為黑幫「養雀仔」之地及毒品散貨場，惟每每掃完又開，不傷黑幫筋骨。這就難怪，市民對警黑勾結的質疑愈來愈深，警隊自黑暴後好不容易建立的正義形象，再次受到挑戰。

更諷刺的是，在移民潮愈演愈烈的當下，高官言必稱「搶人才」，但一個天天劈友的罪惡之城，別說搶人才，連留住市民也難。君子不立危牆之下，這兩年來本港已流失了14萬勞動人口，港府繼續對治安惡化漠不關心，恐怕出走的數字仍未見頂，沒有最多，只有更多！