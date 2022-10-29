世界視線：新國際貿易走廊　增中國東盟合作

中國外交是不結盟的中立取向，以往是實力不足，以自我保衞為主。近年經濟發展，成全球實質最大的經濟體，依靠國際經濟的全球化，與過往歐美列強以至日本的崛起以戰爭與殖民主義為擴張手段，大不相同，此所以中國強調不稱霸，追求國際發展，人類命運共同體。一帶一路倡議正體現着中國這樣和平發展的模式，不僅在中國，也爭取其他國家參與。

東盟十國是中國現時最大的貿易夥伴，中國與它們的關係是以經貿增強地緣戰略關係，促成政治合作，更進一步加強經濟的整合。一帶一路戰略與RCEP是相輔相成，經貿整合依靠基建的連接，中國近年正致力把原來國際已有的東南亞基建連接的計劃落實。中國老撾鐵路便是最突出的例子。不過，早在2017年提出新國際陸海貿易走廊，把中國西南部與東南亞連結發展，中老鐵路的建成使用，推動了中南半島陸上交通，中國在泰國建的鐵路開工，中國與越南在現有鐵路上調整發展出新的連接路線，中國與緬甸鐵路也重新規劃。

或許原來從昆明至新加坡的泛亞鐵路還有待推展，但部分節線的連接，擴大了中國內地到南亞的陸路交通，從雲南、廣西擴至重慶、四川，以至中國中南地區。以往從中國西南循內河、海路到東南亞，需時近月，現在有中老鐵路等只需4、5天，交通時間與成本大為改善。因而，從2017年陸海貿易走廊開通之後，中國與東盟，特別是中南半島各國貿易大增。2021年中國的中歐班列暴增至全年15,000多班列，而新國際陸海貿易走廊有6,000多班列。增長勢頭更勝中歐、中亞班列。與此同時，中歐中亞班列與之連接。例如越南有定期班列從河內經鄭州直往比利時，哈薩克斯坦的小麥可運至越南，泰國、越南的熱帶水果開始與中亞、東歐的糧食、肉製品等交換。

中國與東盟的關係便從雙邊貿易出發，演變成國際中介中轉的貿易、運輸以至科技文化交流的平台。有着這樣互利的利害關係，基建的經濟整合，中國與東盟的政治關係便不可能被美國、澳洲與歐盟所破壞。中國的經貿外交，在東南亞建立起愈來愈密切的經貿關係，便成為東南亞的政治的支柱，中國的南方防禦。東南亞與中國回復歷史的整合。

研究所所長 陳文鴻