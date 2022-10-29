產評：巨企盈利吹淡風　經濟頹廢股長空

美股正處業績期，多家世界級巨型企業的經營表現露出疲態，盈利預測展望更大吹淡風，對前景審慎之下，縮減投資應對逆境漸成新常態。世界競爭力最強的美國巨企如是悲觀，其他中小企業就更難過日子，預示全球經濟衰退厄運難逃，眼前環球股市不濟，豈無原因？有心理準備，俄烏戰爭、通脹與能源危機將跨越明年，歐美經濟惡運將至，若中國的復甦故事仍未兌現，整個亞洲都難獨善其身，環球股市萬里長「空」，全球攬炒將會成真！

也許，自2020年新冠肺炎疫情爆發，拖累全球金融市場全面崩盤，美國聯儲局祭出「無限量寬」貨幣政策，為全球央行「放水」派對掀起序幕，當日各方早要有心理準備，日後必要承擔無限透支未來、衍生極端資產泡沫的惡果。歐、美本心存僥倖，以為可在疫後有序收水實現貨幣政策正常化，誰知今年俄羅斯與烏克蘭開戰，歐美罔顧後果施以金融制裁，致改變世界能源及糧食格局，嚴重激化通脹，繼而中國不惜代價堅持奉行「動態清零」防疫政策，變相「人為地」讓全球承受中國需求大減速。

去年聯儲局錯判物價形勢，致今年以來要激進加息抗通脹。問題是，至今仍未見通脹大幅回落，意味聯儲局要繼續「鷹」擊全球。避險情緒高漲，加上息差因素，造就了強美元的超級行情，大量國際資本湧入美國，美股估值得以繼續高企，撐着美國經濟。可強美元猶如「雙刃劍」，匯兌影響打擊美國企業的海外收入，這從近日多家大型美企的業績中得到印證，且最糟糕的情況尚未出現。

另一方面，美國不停地推動中美硬脫鈎，對於美國科企而言，意味損失大量訂單，供應鏈斷裂，市場規模縮小，前路難行；而被圍堵的中國，經濟受衝擊，再加上防疫影響，需求大幅放緩，兩大經濟體博弈的代價非但損人累己，更拖累全球。觀半導體業好景不常，世界各大晶片廠盈利見頂回落，要急削資本開支應對，變相已為全球經濟衰退敲響喪鐘。

股市表現一般走在經濟之前，眼前中港股市的不堪，大概就在預示經濟冷風勢要跨年。美股近日大幅波動，企業盈利前景利淡的影響尚未完全反映，未來數月消費與就業情況或現較大變化。歐洲方面，能源短缺下歐洲企業生產力大減，經濟衰退已無懸念。至於亞洲，誠如國際機構所言，中國經濟不景，整個亞洲都難有運行。如是者，全球3大經濟區域都不見樂土，且物價高企，利率續升，資產價格大調整，將蒸發巨量財富。接下來將出現的畫面，是企業倒閉、政府財政不穩、社會動盪、地緣政治風險加劇等，大蕭條的景象隱隱若現。

眼前這場大逆風，非個人、企業或單一經濟體可以扭轉。若然中美能找到共存的新起點，確保全球兩大增長引擎繼續運行，大蕭條仍有望避免，只是如今中美關係尚不見曙光。全球股、匯、債、商品市場充滿悲觀情緒，信心變得愈來愈脆弱，且別試圖估底入市撈貨，免陷泥沼。企業要在蕭條中求存，得靠兩招，就是低資產負債率和充裕的現金。