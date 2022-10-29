正論：復常路不見終點　老字號處境兇險

抗疫接近3年，港人疲態盡現。如今本港疫情趨向平穩，市民與商戶無不渴望喘一口氣，祈求港府鬆綁防疫措施，推動通關，好讓社會恢復常態。然而，面對市民訴求，港府盡顯「守財奴」本色，每次僅施以小恩小惠，「斬件式」鬆綁防疫。復常前路漫漫，不見終點，愈來愈多老字號商戶筋竭力疲，黯然離場。不難想像，若然港府維持現時的復常步伐，在走出經濟寒冬之時，香港或許經已物是人非。

最新一間受害的老字號，就是陪伴港人多年的康泰旅行社。不過，康泰旅行社的清盤並不令人意外，其全線門市日前被發現暫停營業後，即將清盤的消息早已瘋傳不斷；即使康泰堅決否認，強調只是以「最小化成本」營運，保留實力至全面通關，惟市場的憂慮不減。直至昨日，康泰的內地母公司正式發出公告，指董事會已同意子公司「康泰旅行社有限公司」，因資不抵債啟動自動清盤程序；公告中更提到，康泰的主業務是在粵港澳地區開展，受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不能償還到期債務，並明顯缺乏債務清償能力。由此可見，康泰啟動清盤實屬無奈之舉。

在港府嚴厲的出入境防疫限制下，無論外遊抑或來港旅客，人數均大幅減少，本港旅遊業寒冬已非一朝一夕之事。縱使業界叫苦連天，但港府視若無睹，繼續「擠牙膏式」鬆綁，僅僅把檢疫措施放寬至「0+3」，結果外國旅客嗤之以鼻，最終形成「旺出不旺入」的局面，對挽救本港旅遊業幫助甚微。因此，對於康泰清盤，業界普遍表示理解，旅遊業議會主席更坦言，港府若不即時放寬安排，旅行社結業的情況只會接踵而來。

事實上，大型旅行社「星晨旅遊」今年初宣布結業清盤，已是敲響了旅遊業的警鐘；奈何本港當時正值第5波疫情高峰，港府以人命優先，無暇兼顧，實無可厚非。惟如今再有大型旅行社清盤，恐怕是對港府的「最後警告」！旅遊業是經濟命脈之一，一旦崩潰，其他相關行業諸如飲食、零售、會議展覽等亦將受到牽連。這些行業目前僅依靠本地消費來苦苦支撐，經營危在旦夕；多間老字號食肆或連鎖企業先後倒閉，外國企業也相繼撤資，幸存的顯然經不起任何閃失。

全面放寬甚至撤銷防疫措施，究竟是「不能」，抑或港府「不為」呢？相信市民心內早有答案！近一段時間以來，多位專家、政商界人士先後呼籲港府放寬防疫，即使遭到高官嚴詞駁斥，甚至引發論戰，專家們依然前仆後繼地發聲；最新又有專家指出，在考慮一籃子因素後，本港防疫措施尚有空間進一步放寬，入境檢疫更可放寬至「0+0」，且看港府如何應對。大勢不可逆，民意不可違！防疫解禁乃大勢所趨，社會復常是民心所向，倘若港府依然優柔寡斷，恐怕將錯失最佳時機，追不上世界復甦步伐，最終連累香港被淘汰！