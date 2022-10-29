「開國」毛主席和當代國家領導人都多次提到，要「敢於鬥爭、善於鬥爭」的問題，在外交戰線「敢於鬥爭、善於鬥爭」也是新中國外交的優良傳統。

這個優良傳統的形成，完全是新中國成立後就立刻受到國際反動派、帝國主義的圍攻所致，美國率領一夥走卒打着「聯合國軍」的旗號打到鴨綠江邊，威嚇要用核武器對付中國，之後又在政治、經濟、軍事、外交上全面封鎖中國，試圖孤立中國、困死中國。如此這般，新中國的外交必須是「敢於鬥爭、善於鬥爭」，以維護國家主權、領土完整、安全和發展利益。

當年的中國外長是陳毅元帥，他在記者會上痛斥美帝和世界反動派的戰爭威脅，坦言讓他們「放馬」過來，直言我陳毅「頭髮都等白了」——此番大無畏震懾外敵，成為新中國外交「敢於鬥爭」經典一幕，也正是在這樣的背景和英雄氣概下，新中國打破封鎖、自立更生，製造「兩彈一星」成功，新中國的「敢於鬥爭、善於鬥爭」有了堅實的底氣。

改革開放後，中央決策爭取百年難得的和平發展機會，韜光養晦，但並沒有丟失「敢於鬥爭、善於鬥爭」的精神和傳統，因為北京清楚世界並不太平，美國西方和國際敵對勢力「亡我之心不死」。他們的手法也隨着形勢的轉變、隨着中國改革開放面對複雜局面摸索，可能出現的短板、失誤而有針對性的千變萬化，但萬變不離其宗，無非是軟硬兩手，胡蘿蔔加大棒子，最終是要顛覆肢解中國，巧取豪奪吸血中國，把中國變成其附庸。

美帝西方的這個企圖，隨着中國的發展和強大而愈來愈窮兇極惡，時不我待，同時他們又非常害怕中國的「敢於鬥爭、善於鬥爭」，於是這些國際豺狼大造中國威脅論，給中國扣上「戰狼」的帽子。

面對這群豺狼狂撲，中國更必須是猛虎、雄獅、戰鷹、蛟龍！要掃除一切害人蟲，全無赦！