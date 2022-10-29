世界兩大經濟體近日相繼公布第三季GDP數字，中國增長3.9%，美國增長2.6%，兩者均勝過預期，但中國還是略勝一籌。

由於新冠疫情反覆及俄烏戰爭等因素影響，中國第二季GDP僅增長0.4%，美國總統拜登曾因此信心滿滿地宣稱，今年美國經濟增速可能自1976年以來首次超過中國，如今看來這不過是一廂情願。美國第一季和第二季GDP均出現萎縮，直至第三季才出現反彈，中國則一直保持增長，目前顯然已度過最艱難時刻，美國拿甚麼超越中國？

西方以及台灣有些人經常質疑中國大陸的經濟數據，認為GDP有造假成分，其實中國經濟實力全世界有目共睹，根本不需要造假。國際貨幣基金組織的數字顯示，按照購買力平價計算，中國經濟總量早在2014年已超越美國，難道這是造假？世界銀行的數據則指出，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6%，超過G7國家貢獻率的總和，難道這也是造假？

反觀美國，經濟數據才是真正充滿水分。其金融和服務業足足佔據GDP的80%，主要由虛增的經濟以及一些昂貴的服務構成，如果擠掉這些水分，美國經濟即會露出外強中乾的原形。舉個例子，業主住在自己房子根本不必付出房租，但美國卻把虛擬房租也計入GDP，這不是水分又是甚麼？如果中國也採用這一套，GDP豈不是倍增？

早前有美國媒體煞有介事分析一番，得出的結論是，中國GDP難以在外界此前預期的時間內超越美國。這種分析其實沒有任何意義，說中國將會超越美國的是他們，說中國難以超越美國的還是他們，這種自說自話、自打嘴巴的遊戲，恰恰暴露老美心中的糾結和焦慮。

對中國人而言，別人說甚麼不重要，重要的是自己做甚麼。西方一時鼓吹「中國崩潰論」，一時又渲染「中國威脅論」，邏輯混亂不堪，連他們也不知道自己在說甚麼，中國人何必跟隨他們起舞？正如有人指出，那些攻擊中國這做得好，那做得不好，主張中國應該如何做的外部力量，基本都是盼着中國真的不行甚至崩潰。所以，中國根本不必理會外人說三道四，只需保持戰略定力，按照自己的方向和節奏發展就行。中國經濟韌性強、潛力大，加上舉國體制的優勢，這些都是美國無可比擬的，誰說中國GDP不能後來居上？