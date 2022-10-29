寒溪照影謾千樹，橫笛吹殘又一年。不經不覺又到年尾，意味新一年很快又會來臨。港府指出，農曆年宵市場攤位將於下月初分批公開競投，只設濕貨攤位銷售年花，不設乾貨和快餐攤位；攤位工作人員須完成新冠疫苗接種，以及在市場開始前24小時內自費作快速抗原測試等。唉，這已是連續第4年年宵市場不設乾貨和快餐攤位。

行年宵最開心之處，就是一片喜氣洋洋的熱鬧氣氛，乾貨攤位售賣的賀年產品各有特色，部分更由學生哥經營，貨品更見創意，記者每年都會就此進行訪問，再總結賺蝕；至於熟食快餐攤位，賣的雖是魚蛋燒賣等街頭小食，售價更是不菲，但在寒冷天氣下行到攰攰哋飲吓食吓，無疑是一樂也。無奈一切俱往矣！

食環署強調以上措施都是為了防疫，不設快餐攤位是避免人群拉低口罩進食。這就奇怪了，這邊廂，港府防港人甚於防川，拉低口罩進食彷彿如同「生化武器」一般具有極大殺傷力；那邊廂，卻准許下月舉行的國際七人欖球賽入場觀眾拉下口罩進食，甚至連酒精類飲品也可在場內銷售。香港欖球總會行政總裁麥偉彬對港府接受建議感到高興，惟麥偉彬是洋人，Rugby Sevens過去的觀眾亦是以洋人為主，港府是否厚洋人薄港人，對港人有所歧視，實在不能不令人質疑。

現在香港的困局是，既無法與內地通關，亦未能與國際接軌，港人坐困愁城，出行自由受「疫苗通行證」規管，不打針者路路不通，市面死氣沉沉，連過一個開心新年也不可得。港府刊憲將疫苗通行證相關法例延長半年至明年6月30日，意味谷針、撩鼻、掃碼的生活有排仍不會取消，一想到此，聖誕新年也鬱鬱不歡，難怪愈來愈多港人用腳投票，捨港遠飄。