近年的英國政壇光怪陸離，其可笑與荒謬程度，恐怕就連最具鬼才的劇作家，也寫不出如此橋段。前首相約翰遜滿頭亂髮、形容猥瑣，望之不似人君，但這漢子偏愛附庸風雅，閒來喜愛讀誦拉丁文學，以顯示自己高人一等。這個世界理當雅與雅配，俗與俗配，約翰遜分明是個徹頭徹尾的庸俗人，卻刻意裝作高雅，形成強烈反差，實在很具戲劇效果。

約翰遜在任期間的「奇趣」經歷，恐怕也不是一般喜劇故事內容，所能望其項背。此君在新冠肺炎疫情初期，表現得滿不在乎，大肆宣揚「群體免疫論」，可是言猶在耳，他自己卻染上疫症，一度病至彌篤，據說主治醫生幾乎要放棄救治，在「拔喉」前姑且賭上一手，決定破格用藥。或許上天實在不想太快收回這樣一個有趣人物，約翰遜後來竟然像奇迹般康復，還可以繼續掌政，然而過不了多久，卻因為醜聞纏身，卒之要被迫下野。

如果有人不服氣，覺得以上的「搞笑」橋段，自己也能勉強創作出來，那麼再碰上約翰遜的接班人卓慧思，則恐怕就連電影《戇豆先生》的編劇，也得甘拜下風。卓慧思擔任外交大臣期間，傻不楞登地對着俄羅斯外交部長，說不承認某兩處地方是俄國領土，她以為那是對方新近侵佔得來的，但其實兩處都是俄羅斯的固有領地，這個「傻白甜」大姐，在英國外交史上，就這樣寫下了最滑稽的一章。

卓慧思正式繼任首相之後，也是渾人做渾事，處處碰壁，結果在任40多天，便給保守黨人轟下台。過去的英國政客，大多是以穩重而睿智見稱，如今的大不列顛，卻似乎走進了「日必落」時代，冒出來的主政者，竟然大多是比戇豆更戇豆的角色。