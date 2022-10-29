俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫，日前指控烏克蘭正計劃以「骯髒彈」或低當量核彈頭攻擊烏國民眾後，再嫁禍予俄羅斯。烏方矢口否認，美國、英國及法國發表聯合聲明，批評指控屬錯誤，警告勿為升級戰事尋找藉口。問題是，美西方憑甚麼認為俄方所說的必屬不確？

若論信用評級，烏克蘭令人不敢恭維。今年8月，俄羅斯總統普京智囊杜金女兒達里婭遭汽車炸彈暗殺身亡，俄方事後指摘是基輔政府所為，烏克蘭總統澤連斯基顧問波多利亞克否認烏方與事件有關。惟美媒本月初引述美國官方消息人士報道，指相信有關行動獲基輔政府授權，美方事前並未獲知會，對於烏克蘭在俄國領土執行不透明軍事行動，美方感到不滿。觀乎白宮國家安全委員會、中央情報局及國務院拒絕就事件回應，是否有人在代理人戰爭中過了火位，胡作非為，各界心裏有數。

這裏還沒說俄烏兩國月前就着轟炸扎波羅熱核電廠各執一詞，互相指摘，烏克蘭外長庫萊巴一口咬定是俄軍所為，更擺出一副悲天憫人的嘴臉，警告若核電廠一旦爆炸，威力將會是切爾諾貝爾核災難的10倍。諷刺的是，庫萊巴未幾即被烏克蘭武裝部隊總參謀部打臉，後者承認對俄軍控制的扎波羅熱核電廠執行了「精確打擊」。至於，4月發生於基輔市郊布恰的屠殺慘案，雖然疑點多多，但美英將矛頭直指俄羅斯，對於俄方主動要求聯合國安理會開會討論，輪值主席國英國卻予以拒絕，做法更讓人百思不解。

事實上，烏軍也曾被德國媒體揭發虐殺戰俘、涉炸克里米亞大橋，如果以為被入侵的一方就必然是「純純兔」，必與殘暴不仁、濫殺平民無關，那是無視了已三番四次出現的事實，更不知兵不厭詐為何物。