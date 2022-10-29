本月20日，西九龍裁判法院審結一宗前年2月24日黑色暴亂期間的集體破壞行人天橋潔淨的案件。案件被控15人，年齡18歲至31歲，一位教師31歲，10個學生和4個青年，除兩名學生在較早前認罪被判罰180小時社會服務令和繳交156.70元給政府部門的清潔費外，其餘13人因有警員證供不一致，法官以「未能在毫無合理疑點」下判被告罪成的非常嚴苛的刑事罪行定罪的要求下，宣布13人無罪釋放。案件矚目之處，在於教師帶隊和組織學生及青年集體上街參與黑暴，集體作「連儂牆式」破壞衞生、塗污和損壞行人天橋的行為，這是香港教育失德及失敗的悲劇。

這宗師生集體作案更為矚目之處和最令人心寒的地方，在於冷血的學校、冷血的監管教育機構、冷血的教育部門和執法部門等「不設防」態度，不譴責、不追究、不查處、不整頓，所有相關持份者，集體保持緘默，一起扮「掩耳、掩眼、掩嘴」的猴子；另一方面卻有學校成立調查委員會，調查校長、教師公正執法處分和教育14名集體用食早餐抵制升旗禮的學生，本末倒置，是非不分，難怪許多醒目和有能力的家長紛紛把子女送往外國或內地升學了。

香港不少校長和教師及一些議員紛紛抱怨收生不足，卸責出生率下降和移民增加，為要縮班及殺校叫屈，但是卻文過飾非，完全沒反省回歸後教育「不設防」，教師自身的道德品質、墮落崩潰敗壞，在黑色暴亂中，不單止不挽救學生、不教育學生提高警惕，不要被假新聞、假消息洗腦，還煽惑學生參加暴動，組織和帶領學生集體犯法，而學校和教育機構又不反省、不檢討、不追責、不交代、不賦予學生和家長的知情權和監督權，那麼家長和學生惟有自救，效「孟母三遷」是唯一上上之策了。