世界風雲多變，作為一國領導人，不能沒有清晰思路。呢，俄烏戰事膠着，日前俄羅斯普京發表講話，指往後10年係二戰結束以來最危險嘅10年，預料全球格局出現根本性變化，相信全球將邁向「多極世界」。普京指佢嘗試與西方國家建立友好關係，最後竟獲負面回應。

普京畢竟頭腦清醒，能夠從「多極世界」看到「實情」。他指每個西方國家內部，分為兩個陣營，其中一個陣營試圖把自身價值觀強加於別國身上，普京不指名道姓，不過係人都知係暗指美國，美國除咗乜都要「優先」外，就係覺得自己嗰套霸道橫行嘅思維永遠冇錯，佢睇唔到世界在變，一味仲以為「我講嘢你要聽」，可惜連沙特阿拉伯都唔聽佢支笛，印度亦冇咁順從聽佢指揮，就知美國想打誰就誰、想制裁邊國就邊國嘅時代已一去不回！再想把自己價值觀強加於別國，恐怕只會自討沒趣！

至於普京說的另一個陣營，則信奉傳統價值，與俄羅斯嘅價值相近；普京強調，俄羅斯從未提及使用核武。美媒就話普京似乎想藉此向西方國家嘅保守派政客拋出橄欖枝。與俄羅斯價值觀相近，老朽相信係指中國；美國根本不可信，唯一可信賴的就係中國。習近平主席向來指中方願與美方相互尊重、和平共處、合作共贏，找到新時代中美正確相處之道。既有利兩國，又造福世界。然而，美國總統拜登儘管口頭說，美方必須負責任地管控與中國愈來愈激烈嘅競爭，但不必發生衝突。之但係，美國就係說一套做一套；一方面挑撥俄烏戰事，最近美軍新型核彈又提前駐歐防範；對中國又一味喺台灣問題上玩火，挑釁行徑未曾稍斂，政客訪台、對台軍售等，凡此種種，只會推高台海緊張局勢，老美所謂「不尋求衝突」不是廢話嗎？