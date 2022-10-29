近日政府在新冠疫苗醫學豁免證明書（免針紙）司法覆核案中敗訴，法官裁定政府無權「一刀切」廢除涉案二萬多張免針紙，下令政府支付訟費，涉案免針紙繼續有效。法官指出政府部門首長的法律權力來自法例，並非來自新聞稿，裁定醫務衞生局局長無權宣布免針紙無效，下令撤銷局方就免針紙失效的決定。

人民為本，生命至上，本港正處於防疫抗疫的關鍵時刻。「疫苗通行證」是對抗疫情、保障公共衞生的重要工具，有關措施是為了保障未完成接種疫苗的人士，減低他們進入高風險場所時所承受的風險，及避免為公營醫療系統帶來不必要的負擔。政府有責任堵塞相關漏洞，以提供清晰法律基礎，防止未必符合豁免原意的人士繼續使用相關證明書。

《預防及控制疾病條例》（第599章）明確指出，如行政長官會同行政會議認為任何情況屬公共衞生緊急事態的情況，行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩該公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康，訂立規例。

事實上，涉嫌濫發免針紙的7名醫生，合共發出了二萬多張免針紙。這些免針紙的有效期最遲於今年12月屆滿，意味着未來一、兩個月，仍然有成千上萬沒有打針的市民可持有問題免針紙出入食肆等處所，為公共衞生帶來風險。如果這些沒有打針的市民一旦染疫，重症住院風險較高，或加重醫療負荷。研究顯示無打針者一旦感染，體內病毒量較高，對其他人的影響比已打夠針的感染者高。故此，修例堵塞防疫漏洞，這是有必要性、迫切性。

政府修例是否輸打贏要？政府表示經充分考慮法律意見、抗疫工作的迫切性、各持份者及公眾利益等因素後，決定對有關案件不提出上訴，並透過修訂相關規例，為有關指示提供清晰的法律基礎。筆者認為政府為了保障公眾健康而修例，涉及重大公眾利益，善用權力修例堵塞漏洞，這是合法合理合情。

今次採取「先訂立後審議」的修例程序，立法會審議不影響法令生效時間。現行的「口罩令」及「禁聚令」皆以這方式處理。今次修例能順利進行，全賴香港撥亂反正，正本清源，落實「愛國者治港」，行政主導，行政立法既制衡亦配合，以人為本，保障市民健康安全目標一致，沒有遭到別有用心的人的抹黑、阻攔，否則防疫抗疫面臨巨大威脅，公眾利益受損。

法治和司法獨立是香港的核心價值，市民有權向法庭提出司法覆核挑戰政府決策的合法性。政府部門首長必須依法行使權力，不能心急「一刀切」，否則弄巧反拙；上訴確實需要較長時間，相信上訴成功機會不大，而修例是務實可行的最佳辦法，希望政府部門首長吸取今次的教訓，謹慎行事，否則有損管治威信。