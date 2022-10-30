功夫茶：投訴阻塞無人理　部門鬥卸勁玩嘢

香港公共衞生搞極都好似冇乜起色！由政務司副司長卓永興領軍，自八月中旬展開為期3個月嘅跨部門打擊衞生黑點計劃，係威係勢，關注街道、後巷、街市、公廁、鼠患，甚至冷氣機滴水、店舖阻街等問題。針對600多個衞生黑點，儼然「清潔香港大行動3.0」新計劃。嗱！光陰似箭，話咁快有關計劃都進行咗兩個多月，衞生情況是否有所改善？老鼠仲有冇咁猖狂吖？

呢，讀者特別信任東方，周不時都將見到嘅堅料告知本報。好似八月下旬，本報接獲讀者報料，指牛池灣村近熟食街市一條巷，赫然見到大群老鼠趁打風前四出覓食，目測近20隻碩鼠左奔右竄，如入無人之境，極度嚇人！今個月中旬，葵涌石蔭路二號和四號休憩花園，又變老鼠樂園！有街坊話見逾30隻老鼠，花槽亂竄，嚇到街坊要兜路返屋企。打擊衞生黑點以來，滅鼠成效有眼睇，如果你問功夫茶，只能一字記之曰「廢」！

講到後巷棄置電單車和雜物，有高官巡視過後的確有了改善，之不過，風頭火勢一陣，冇耐又故態復萌，舊貌永遠難變新顏。嗱！本報近日又接獲市民投訴，指牛池灣村榮池徑後巷嚴重擠塞。點塞法呢？市民指公眾地方擺滿大雪櫃；走火通道被封，嚴重阻街及影響市容。報料市民曾就有關問題向食環署投訴，可惜食環署卻口旱旱，食咳糖，無人跟進及處理！亦見過有小販隊在場，依然頭岳岳，四圍踱，令人質疑食環署搞清潔未盡全力，或只係有姿勢，冇實際！

本報一向關心社會關心市民，於是就事件向食環署查詢，獲回覆指店舖阻街屬街道管理事宜，涉及多個政府部門嘅職權範圍，署方主要嘅工作係保持環境衞生。若發現店舖違例擴展營業範圍，將物品擺放喺行人路、涉及非法販賣活動，職員會按現場實際情況和搜集得到嘅證據採取相應執法或跟進行動，包括發出傳票、採取拘控行動和檢取貨物，亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違例人士發出1,500元定額罰款通知書。

各位，港產官僚至叻推卸責任。之前廢車圍城，電單車情況尤其嚴重，有區議員曾反映部門之間互相卸責，譬如廢棄車輛位於馬路上，便屬運輸署管轄範圍；若置於公園，則牽涉康文署；而喺屋邨範圍出現嘅廢車，便需通知房屋署，要言之，處理一部廢車，可能已涉及多達6個部門！事實上，申訴專員都曾指出，政府部門面對市民投訴時，應履行「一個政府」概念，以公眾利益為重點。清潔香港公共黑點計劃，各部門如果一味鬥卸，到頭來，又係大龍鳳，變成豉油撈飯，整色水而已！