世界視線：德法關係生裂痕　不利主導固歐盟

德、法兩國關係最近出現明顯裂痕。原定10月26日兩國舉行之共同內閣會議，延期到明年1月。改為德國總理紹爾茨到巴黎與法國總統馬克龍舉行中午午餐會談，事後罕有地沒有安排記者會。只有會後通告表達：兩國領袖會共同面對新挑戰。這次聚會引發各大小媒體及評論家分析及揣測，甚至擔憂德、法政府的關係發展。

法、德政府近日多方面不咬弦。首先是面對能源危機，德國政府沒和歐盟成員國商量就逕自撥款2,000億歐元作能源補貼，被指摘是搞「德國優先」，使德國與其他成員國形成不平等競爭，雖然德政府辯解只是四分之一給工業作補貼，四分之三是給市民大眾，但較「公平」的做法應是策劃整體的補貼計劃。

另外俄烏戰爭爆發，德政府立即撥款多1,000億歐元增加軍費，其中計劃購買35架美國F35戰機；此外，德國和歐洲十四國共同簽署新防空系統合作協定，居然沒有邀請法國參與，而計劃採用以色列而不考慮法國的防空系統。這些動作反映了德國政府的實用主義，購買即時可用的國防武器。這無疑是放軟法、德之間軍事合作，犧牲法、德、意等歐盟自身發展獨立軍備能力，失去工作崗位及放棄出口機會。事實上，德、法計劃共同研發戰機及戰車，了無進展，遠水難救近火。上述新防空協定也使法政府感到一向德、法強調歐盟安全以法、德為中心推展合作，現轉移為以德、波蘭及東歐為中心。

德政府方面對法也有不滿，西班牙、葡萄牙及法國計劃建立氫氣及天然氣輸氣管，德政府希望不要少了德國，但遭法國拒絕。

此外，德國總理紹爾茨計劃可能於11月3及4日訪華，是比馬克龍的計劃訪華更搶先了一步，落實中遠集團在漢堡港口投資帶來好氣氛，此舉在德國本土及歐洲引起一些批評，擔心德國運輸重要策略受控。不過，過去曾擔任漢堡市長的紹爾茨努力推動中國投資，也縮減該計劃到原來四分之一的規模以減低反對聲浪。這方面紹氏以其社民黨背景與默克爾的立場一致，相信可透過對中、俄商貿獲利，更可增強與中、俄的關係，甚至和平演變中、俄！其實，法國和德國政府在這方面的構思非常接近，馬克龍更深信要和中、俄積極發展商貿關係，才可在經濟實力追趕到德國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻