正論：回收廚餘用意好　宣傳不足枉徒勞

人與自然的關係，向來被視為一個重大課題；如何才能保護環境，避免大自然受人類嚴重破壞，世界各國可謂是各出奇謀；其中「減少廢物」，正是保護環境中的重要一環。港府不甘落後，近年來推出並研究多項措施，包括綠在區區，開徵膠袋稅、垃圾徵費等，新一份施政報告更提出在今年內開展公屋廚餘收集試驗計劃。然而，無論港府用意再好，宣傳不足，成效不彰，令一切變得徒勞。

港府提出的公屋廚餘收集試驗計劃為期18個月，首年度會有100幢公屋分階段參與，其中第一階段就包括了石排灣邨、彩德邨、尚德邨、觀龍樓及連翠邨，而石排灣邨更率先於今日起實施。惟本報記者實地走訪後發現，不少街坊對計劃詳情根本一問三不知，部分街坊甚至從未聽過計劃即將在屋邨內實施，顯然是政府宣傳力度嚴重不足。多位議員其後約見環保署，署方才表示會於實施後首星期，派出推廣大使定時在廚餘機位置，教導居民使用及分類方法，予人一種「後知後覺」的感覺。

事實上，早在港府提出計劃之前，民間已有環保組織及機構自發進行廚餘回收；在外國不少地方，回收廚餘也已實行多年，行之有效。港府既非先導者，為何開展計劃時，竟然會錯漏百出呢？何不借鑑外國成功經驗，引進相關制度及科技，再加以改善，以加快本港的實施進度呢？最令人費解的是，既然回收廚餘是好事，獲得廣大市民支持及認同，為何港府實施有關計劃時，會出現因宣傳力度不足這種低級錯誤呢？

公屋廚餘收集試驗計劃能否取得成功的關鍵，顯然在於市民的參與度；而有效地宣傳，則有助於提高市民參與度。署方除了派出大使教導居民使用廚餘機的方法外，亦加入「綠綠賞」積分獎賞，供市民通過回收廚餘儲分換取獎品，目的明顯是通過小利吸引市民參加。可惜的是，不少居民批評積分獎賞的程序太過繁複；最終工作人員派發用於盛載廚餘的盒子時，有大廈800個單位中，僅100餘個單位願意領取，凸顯了當局的方法成效不大。

「有做」與「有效」是截然不同的；當特首提出新一屆政府會更注重關鍵績效指標（KPI）時，不是已清晰了解這一點嗎？誠然，市道低迷，普遍市民抱着「慳得一蚊得一蚊」的心態，以小利引誘市民行動，不失為好方法；然而，大部分港人均未養成回收廚餘、垃圾分類的習慣，亦未有良好的環保意識。在部分市民心目中，分類垃圾廢時失事，又不明白回收廚餘的意義所在，兩者權衡下，自然對小利不為所動。

因此，港府的宣傳方針應從推廣環保意識入手，宣揚保護環境、化廢為寶、減少廢物的重要性。當普遍港人環保意識提高，真正了解到「保護地球，人人有責」的意義所在，港府開展相關計劃時，自然事半功倍，更有利於把計劃擴展至全港社區，不會像如今一副「有心無力」的樣子！