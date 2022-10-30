美元加息，美元匯率衝擊差不多所有貨幣。一說這是貨幣戰，另一說是全球大衰退的先兆。但全球最大經濟體，美國與中國在第三季度還有2.6%和3.9%的經濟增長，顯然全球大衰退還未來，各國經濟不平衡發展中仍有增長的因素和餘地。或許這正是美國早階段放寬的貨幣供應殘餘作用，也可能是烏克蘭戰爭引發國際軍備消耗與生產的效果。

美國經濟增長與加息把國際資金驅趕入美，再加以國際寡頭金融集團在市場上操作，非美元貨幣的持續貶值，便成貨幣戰的形態，對個別貨幣會出現集中的投機攻擊。國際上美元供應的減幅不大，只是過於集中回流美國，實質經濟與金融的互動產生出當前國際經濟金融的波動與不穩，下一步會怎樣演變，存在着太多的變數，未必可確定全球大衰退的來臨。這樣的波動與不確趨勢可能會持續一段時間，關鍵因素一是美元加息周期甚麼時候逆轉。烏克蘭戰爭會否擴大成歐洲大戰抑或進入和談休戰。此中政治、經濟、金融因素眾多。不可能用數學模型預測發展，在上述兩大關鍵因素還未轉向，形勢莫測。

保守的對策是鞏固國內經濟。中國提出的雙循環，以內循環為主的戰略適當，屬防衞政策，可穩定國內經濟。用國內的政策槓桿刺激與調整經濟周期，減少波動，也用政府財力支援國內弱勢地區和產業，追求平衡。這當然要用較為寬鬆的貨幣政策，以有利調整與補短線，抑制原有泡沫帶來經濟危機風險。穩內才可以對外進取，以中國的強大生產競爭力量趁對手勢弱而佔據市場，壯大經濟，抵銷美國等的敵意行為。

不僅支持國防建設，也以國際貿易的擴展，在地緣政治中爭取主動和優勢，連結國際上更多的國家（生產基地與市場）。在美國西方的壟斷勢力以外建築更大的和平貿易經濟圈，抑壓美國西方的政治制裁和它們的經濟霸權。中國更可行有餘力，援助處於危機和困境的發展中國家，協助穩定國際經濟，擴大中國經濟圈，在經濟金融的防衞中以攻為守，減低美國西方製造出來的全球大衰退因素。

當然，憑中國之力未必可力挽狂瀾，至少穩定中國，穩定一方，便可在適當時機與金磚五國、上海合作組織和G20聯手扭轉美國西方造成的國際危機趨勢。得道多助，把歐盟從美國陣營裏拉出來也並不是不可能。