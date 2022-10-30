俄烏之戰的頭面人物，是俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基和美國總統拜登，他們各有表現。拜登讓人覺得很可恨，他拿烏克蘭當槍使，用烏克蘭人的鮮血和生命去削弱、打擊俄羅斯，大發戰爭財。普京讓人覺得很厲害，也很可怕，他打算用核武器把這場仗打到底，不惜讓全世界陪葬。澤連斯基讓人覺得很可憐，他被美國折騰得招致俄羅斯一通暴打，甚至要滅了他而不覺，還要一個勁兒的感謝美國支持他，四處求爺爺、告奶奶的要美英歐洲大力支持他。可更哀的是，他對這場發生在自己國土的戰爭毫無決定權，是打是談，怎麼打、怎麼談，都要聽美國的。

不過，澤連斯基也有脾氣，怒起來也會對美英歐洲不客氣，大肆指摘，包括嫌錢給得少、軍援物資來得慢、武器不夠先進等等。拜登和歐洲那些把他當槍使的領袖們，目前不會太計較澤連斯基態度有問題，只要聽話，有時「發發爛渣」倒也無妨。

最近，普京和澤連斯基同時進入開仗8個月來心態最緊張狀態。這些日子，戰況拉鋸、反覆、升級、擴大、白熱化，互有勝負，難解難分。這仗會打成怎樣，誰都沒底，誰都不知道對手還藏着甚麼撒手鐧；大家都大喊形勢嚴峻，處境艱難，而拜登則歡喜看到這個局面。

開戰以來，拜登最怕的是烏克蘭一下子被俄羅斯打趴下。澤連斯基還算爭氣，沒趴下，還打了幾場勝仗，鬥志尚旺。拜登最怕「司機」慫了，不敢打了；最怕美國怎麼支持他、命令他也不敢打了，那拜登的計劃就會破產。時下，普京、澤連斯基很憂心；拜登竊喜，反正要打，要停要談，拜登對「司機」都操之於掌，他有心讓子彈、炮彈、導彈再飛一陣子。

對拜登個人而言，他是極希望這場仗打下去，直到達到目的。然而，形勢比人強，一是美國中期大選在即，後果難料；二是普京被逼急了要打核戰，他就樂不成也。