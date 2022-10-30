美國國防部日前發表總體戰略文件，照例大肆渲染中俄威脅，稱俄羅斯「仍對美國構成嚴重威脅」，中國則是「唯一一個既有企圖，也愈來愈有能力在軍事、經濟、技術和外交方面全面系統性挑戰美國的競爭者」。很明顯，這正是典型的霸權主義和冷戰思維，美國無非想通過製造假想敵來挑動軍備競賽，維持霸主地位。只是時代不同了，美國實力逐漸衰退，與過去不可同日而語，恐怕已撐不起野心，更別說同時對付中俄兩強。

美國將俄羅斯列為「嚴重威脅」不奇怪，畢竟俄羅斯有戰鬥民族之稱，其勇悍作風確實令老美如芒在背。但中國人崇尚儒學，既不稱霸，也不對外軍事擴張，到底如何威脅美國？難道和平發展也有錯？實際上，中國從來沒有想過要挑戰誰，更沒有霸權野心，唯一的錯就是發展太快，令美國措手不及，因此焦慮不安，整天挖空心思要阻止中國崛起。

正是基於這種變態心理，美國政府一年到頭發表各種涉外文件和報告，幾乎全是針對中國，實在可笑。今次國防部發表的總體戰略文件，甚至出到核訛詐這一招，可見老美黔驢技窮，再也想不出其他花樣，索性撕破臉皮耍流氓。正所謂，國雖大，好戰必亡。目前美國仍是世界唯一超級大國，這是事實，但若是繼續窮兵黷武，橫行霸道，再厚的家底也會耗光，超級大國也會成為歷史。

這次倒是提醒了中國，面對赤裸裸的核訛詐，必須盡快加強軍備和軍力。美方稱中方對核武部隊展開雄心勃勃的擴大、現代化、多樣化計劃，並建立初期的核三位一體力量，估計2020年代結束前擁有上千枚可以投射的核彈頭，目標是擁有高度生存性、可靠性、有效性的核武庫云云。姑勿論這是不是在渲染「中國威脅論」，面對百年巨變，中國確有必要提升核威懾力，能戰方能止戰，準備打才能不必打。

美國必須明白一個道理，中國崛起是歷史的必然，任何國家都阻止不了。原因很簡單，中國擁有14億人口，更有舉國體制的優勢，一旦現代化的機器運轉起來，必然會釋放巨大能量，順之者昌，逆之者亡。美國可以壓制日本，可以肢解蘇聯，可以綁架歐盟，但對中國無可奈何，就是這個原因。一言以蔽之，美國既無權力也無能力阻止中國發展，倒行逆施只能加速霸權衰落。