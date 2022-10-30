繼星晨旅遊於今年初宣布清盤後，又多一間老字號大型旅行社宣布門市全線結業。康泰旅行社表示，過去兩年多，旅遊業如同進入「看不到盡頭的黑暗隧道」，公司以及門市暫時未能如常運作，暫時只有用最小化成本營運，強調會「保留實力」，直至全面通關為止，惟日前無奈宣布清盤。問題是，何時真正通關完全沒有時間表，捱不捱到走出黑暗隧道那一天，實屬懷疑。

姑勿論如何，又一間大型旅行社執笠，的確令人惋惜。過去康泰常贊助電視台旅遊節目，甚至贊助港姐外景，很多人第一次出外旅行，都會選擇報名康泰，落得今日下場，全因疫情使然，可謂非戰之罪。事實上，疫情下旅遊業奄奄一息，許多小型旅行社早就結業，偏偏抗疫不見盡頭，通關遙遙無期，業界根本看不見希望。國泰航空有港府注資吊命，其他旅遊業界則沒有這麼好命，執笠遂成為唯一選擇。

其實，在社會沒有復常時間表的當下，別說旅遊業界死得，整個香港市場一樣沒有起色，只要消費券效應一過，零售業和食肆再難回光返照。可以看見，港府不敢過於遠離內地動態清零的大政方針，以致本來吹風11月與國際通關亦胎死腹中，但香港防疫難以完全跟從內地，即使不全面與國際通關，亦難取信內地與內地接軌，兩頭唔到岸正是香港死症。

統計處公布9月份香港消費物價指數，整體消費物價按年升4.4%，較8月按年增1.9%，高出2.5個百分點，為2014年10月以來最高，顯見超級通脹很快殺到埋身。俄烏戰爭導致全球油價急升，歐美最先受害，但在全球一體化的大背景下，香港不可能獨善其身。中電事先張揚明年無可避免加電費，偏偏本港經濟未見改善，港人生活艱難，來年愁上加愁。