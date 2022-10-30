自從實施《港區國安法》之後，以美國為首的西方集團，經常批評香港法治倒退，部分國家更蓄意製造事端，甚至使出橫手，阻撓國內資深法律界人士，到香港擔任終審庭法官。

事實上，香港的法治當真如此不濟？美國一個組織剛發表了《2022年法治指數》，在合共140個國家或地區之中，香港排名第22，屬於中上水平，一點兒也不失禮。反觀山姆大叔，終日將人權、法治掛在口邊，不停對世界各地的法制指指點點，但在法治排名榜上，竟然比香港還要低4名，美國人攬鏡自照，未知會否覺得羞慚？

近年，中央亟欲加強在香港的管治權力，但即使推行新制，一切都是依法而行。殺罰隨意、朝令夕改、一言而為天下法的現象，從來沒有在香港特區出現。2019年爆發反修例風波之後，北京固然希望盡快止暴制亂，但也不是隨意立法，暴亂爆發後整整一年，中央政府透過多種渠道，作出充分諮詢之後，才於2020年6月頒布《港區國安法》。有部分建制派人士或許會抱怨，既然有善政善法，何不更早訂立，而讓反對派的政棍和暴徒，擾攘了這麼久？事實上，立法有立法的過程，正因為中央尊重原有制度，才會堅持依足程序制訂新法例。

過去一個月，市民與政府對簿公堂，政府接連敗訴，「免針紙」覆核案固然輸了，就連壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反國安法的案件，黎要求委任英國一位御用大律師作代表，政府一方反對，最後由法庭裁決，政府的反對也是被判無效。上述種種例子，充分反映出香港司法獨立、制度嚴謹，有許多地方，甚至值得美國人學習。山姆大叔不知自省，卻老是愛批評他人，靜言思之，豈不可笑？