《施政報告》提出要優化公務員管理及引入賞罰制度，公務員事務局局長楊何蓓茵指新的公務員守則強調公務員需做事不偏不倚，公僕今後不可以政治中立為藉口不做事。諷刺的是，公僕不做事的藉口多的是，港產官僚的問題癥結在於心仍是懶。

就以大埔林村梧桐寨日前發生的奪命塌樹事件為例，死者兄長指涉事大樹早前被颱風吹至傾斜，曾多次向政府部門反映，要求派員移除對市民構成潛在危險的樹木，但港產官僚到場視察後均稱「唔關佢哋事」，死者兄長指當局「乜都唔做」下，村民只好自行動手鋸除危險樹幹，豈料弟弟被樹幹擊中頭部身亡，揚言「特首要畀個交代我」。

去除有倒塌危險的樹幹，跟是否政治中立完全無關了吧？但港產官僚不作為從來不愁沒藉口。據地政總署回覆傳媒查詢指，8月19日接獲相關求助後，指示承辦商作出調查，惟直至意外發生後才接獲承辦商報告，指承辦商於8月29日視察該樹，評定為高風險並建議移除。根據指引，承辦商應即時處理，署方極度不滿意承辦商表現，將會採取適當行動。

很明顯，懶到出汁的官僚將波踢給承辦商後，關人個關長達60多日，基於出了奪命意外，才意識到有責任要看報告，否則？不賣力的官僚絕對有本事賣懶賣到年三十晚。值得留意的是，署方不但展示了如何睽違數月後才去跟進承辦商有否即時處理高風險樹木，還示範如何寥寥數語便將監督責任一卸千里。這等服務市民的作風，究竟應該賞還是罰呢？

早前有公務員工會指社會對公僕存偏見，認為必須停止對公務員忠誠的炒作，又指有部門要「不務正業」地「招呼唔合理」的投訴，導致效率降低。可見無辜市民犧牲了，仍無法喚醒裝睡的公務員。