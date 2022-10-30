香港樓價比天高，劏房租戶屈室求存，劏房數目已逾10萬間，涉及20多萬住戶。多年來缺乏規管下，租金及水電費問題頻生，租戶痛苦不堪。儘管劏房租管已經實施9個多月，但只處理不到8,000份租賃通知書，主動巡查僅1,600個劏房，識別400宗涉嫌違反租管條例個案，更是未有一宗個案被起訴，加上水務署安裝獨立水錶的先導計劃實施一年，亦僅有43戶完成安裝，問題尾大不掉，條例宛如無牙老虎，令人失望。

不少劏房戶反映，當局於調查違規劏房個案上，傾向依賴租戶舉報及舉證，惟憂慮被業主迫遷。早前報章更揭露有一家五口劏房戶被業主濫收水電費，每度電較電力公司收費貴40%，但因擔心被迫遷，影響孩子上學，不敢聲張。遺憾的是上述情況只是冰山一角。新一屆政府多次強調「以結果為目標」，在執法上亦應訂下關鍵績效指標，包括巡查劏房數目及處理租賃通知書數量，而下年度目標只是造訪4,000個劏房戶實在是差強人意，必須增加。

巧立名目加租、濫收水電費等亂象固然不能接受，筆者更擔心部分業主改動劏房不符合屋宇條例，危機四伏。不同地區對分租及合租房屋都有不同規管，包括樓宇及消防安全、最低人均面積及衞生標準等，當局應盡快研究進一步規管劏房，以發牌制規定劏房最低人均面積等相關條件。

實施劏房租管只是起步，相信告別劏房圓上樓夢才是租戶所需。施政報告提出「簡約公屋」，以「組裝合成」方式快速興建單位，並為公屋輪候時間封頂，期望政府多管齊下增加房屋供應，並善用科技，縮短覓地建屋的流程，讓市民早日安居樂業。