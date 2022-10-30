一宗詐騙案，詐騙的對象是政府。詐騙犯在罪證確鑿的人證、物證之下，被政府的法庭判呃政府、呃公帑的詐騙罪名成立，竟惹來美國國務院撲出來發聲明干預，16名美國參議員跳出來攬犯，不是令人詫異和側目嗎？

無他，此宗在香港芸芸騙案叢生的國際城市中，本屬非常普通，也沒甚麼技巧或橋段的騙案，只因涉案為首的詐騙犯是曾在黑色暴亂時期，奔赴美國賣身投靠、甘願出賣國家和香港，向美國表忠：「為美國而戰」的漢奸黎智英而已。案情的詐騙內容，只是漢奸黎呃政府，隱瞞其經營公司違反將軍澳工業邨租賃合約條款，搵笨政府官地牟利，有關涉案公司的另一同謀主犯已供認不諱，並轉做污點證人指證，案情事實已毫無可爭辯之處了。

為何後台老闆的美國主子還跳出來呢？還要公然張冠李戴、扣香港法庭帽子、抹黑《港區國安法》生效後沒人權呢？何況此案與《港區國安法》是風馬牛不相及，自詡世界第一大國竟如此下流可笑。

美霸把香港作為其第51個州的醜陋野蠻行為，毫無顧忌地粗暴干涉中國內政、插手香港、破壞香港司法獨立審訊的霸權主義行徑，已遭到國家涉港機關和香港特區政府的有力反駁和嚴正譴責。對此，港人更應該帶眼看清楚，美國霸權色厲內荏的背後是葫蘆裏賣甚麼藥？主要有三種。

一是靠嚇藥，漢奸黎犯國安罪，年底才正式開審，當下由後台老闆出面拋浪頭靠嚇先；二是止血藥，假仁假義出口術救漢奸以制止更多人為求自保、轉做污點證人和暴露其秘密醜行止血；三是麻醉藥，妄想洗腦那些還以為山姆大叔安全可靠的人繼續賣命。只可惜，美國總統拜登最近已轉調，說中美關係是「加強競爭」，美國走狗只是敝屣而已。