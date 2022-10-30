世局亂如麻！喺如此形勢下，老朽早前指出馬克龍被形容為歐洲政壇孤獨的「清醒者」，皆因佢一直堅定地認為，歐洲要想在世界舞台上重振雄風，首先要使自己喺安全問題上無後顧之憂，那必須與俄羅斯就未來歐洲嘅安全結構達成共識。

馬克龍一直主張，歐洲嘅安全只有聯手俄羅斯，係尊重俄羅斯嘅安全訴求，而唔係違背俄羅斯意志嘅基礎上達成，這就係識見。幾日前德國總理紹爾茨急訪法國首都巴黎，與法國總統馬克龍喺愛麗榭宮舉行午餐會，商討兩國喺能源危機、歐洲防衞、對華政策等上嘅分歧。之不過，會後兩國並冇舉行聯合記者會，亦冇共同聲明，可見法德兩國芥蒂甚深。

德國與法國係歐盟雙頭馬車，默克爾在任時，以其影響力，應勝於馬克龍。自紹爾茨上台後，佢採取「德國優先」政策，惹來法國等多個歐盟成員國不滿。馬克龍推動歐洲主權，要擺脫美國嘅霸權思維。德國又因俄烏戰爭轉向美國，這與馬克龍對俄羅斯嘅態度更行更遠，兩國關係陷入「冰川狀態」。

德國儼然當法國唔存在，早前撇下法國，與14個北約成員國及芬蘭聯手建立導彈防禦系統；仲有吖，過去數月，德國停止兩國海軍軍演，又中止兩國虎式直升機項目。可見德法兩國關係，已難回到默克爾時代嘅和諧！

西方政客靠近美國，隨美國嘅指揮棒起舞，必幹不出甚麼好事，除了盲目反華，對自己國家嘅民生經濟一啲幫助都冇；英國新首相辛偉誠上任幾小時，就忙不迭與拜登通電話，又話同意「一起對付中國嘅挑戰」！真是白日撞鬼，以如此識見想搞活英國一鑊泡嘅經濟，難矣！普京冇祝賀佢當選，有道理。