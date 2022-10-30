過去一年全球資產出現貶值潮，不少市民對自己強積金的表現，都叫苦連天。因為據積金局的資料顯示，即使是最為保守的65歲後預設投資策略基金，過去一年平均都跌14至15%。如果是歐洲或是大中華基金，更可能是負25至35%以上。最近一些市民對筆者表示，政府能否有更多安排，確保市民的退休保障供款是真的「有保障」，這不只保障廣大打工仔，也是保障政府未來的財政負擔。

首先大家要理解強制式退休保障或養老金制度方式有很多種，像香港這一類，全面以個人帳戶由私人金融企業管理、也有的是全面由政府集中統籌、也有不同的混合管理方式。而實際上，在強積金制度下，市民的退休供款愈有保障，政府未來用於社會福利的負擔也可減輕。因此保本且能對抗通脹的計劃是基礎，否則只會造成市民焦慮。例如早前英國因不當的財政政策而引發股、債、匯的崩盤，同時導致英國的退休養老保險基金出現危機，造就史上在任時間最短的首相！

退休保障制度要從政治和社會穩定的大格局出發，思考未來發展。工聯會同很多民間團體一直倡議個人、企業、政府三方供款的全民退休保障制度，可惜未得到政府接納而推出現時的強積金。而針對強積金管理費和市民管理能力問題，我們曾建議設立與特區政府外匯基金掛鈎等方式的中央基金，政府遂推出預設基金制度。這軌迹看到過往政府的想法原則，仍是政府介入愈少愈好，對基金表現不保證。但新時代有新要求，一方面是如何平衡基本回報和額外收益；另一方面是在大灣區融合下，灣區內的退休保障制度如何銜接，都需要政府與時俱進。

筆者認為有條件研究推出中央保證回報基金。香港債券基金在大環境不利下，港元和人民幣債券基金過去一年的表現普遍是下跌10%以內。而參考特區政府的零售債券「通脹掛鈎債券」和「綠色債券」雖然都有跌幅，但大都在5%以內。而且債券市場價格有升跌，到期時價值卻是不變的；另一方面，參考外匯基金的回報率，2021年外匯基金的投資回報率是3.6%，其中「投資組合」回報率是3.7%，而「支持組合」是0.4%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2021年9月底的內部回報率年率為15.3%。因此筆者認為可由金融管理局轄下的公司管理設立中央保證回報基金，同時能促進市場競爭。

而政府在大灣區融合下，跨境流動就業應會成為趨勢，特區政府有需要提前部署在大灣區內（特別是內地城市與香港之間）就業人員的退休保障制度的銜接和計算問題。保障在內地工作的香港居民所繳交的社保供款能用於退休，以及內地人才來港受僱工作不致養老金供款中斷而影響權益。筆者認為特區政府要敢於打破既得利益藩籬，與時俱進，更主動統籌管理退休保障制度的保障能力。