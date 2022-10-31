正論：公屋供應開期票　縮短輪候路遙遙

新一屆政府在本月19日發表任內首份《施政報告》，外界反應對於施政大方向傾向正面，包括政府對公屋加快上樓的承諾，然而仍然有不少人持有保留態度，質疑雷聲大，最終會否雨點小，一如以往幾屆政府，當選時開出的期票，兌現的寥寥無幾，「走數」的居多，不是市民不信任政府，而是往績實在令人失望，新官上場，就是要有實質成績，才能令市民重拾信心。

市民最關心的民生課題，毫無疑問是房屋，衣食行都有方法節省，唯獨若是沒有瓦遮頭，便要瞓街，所以無論劏房環境多惡劣，租金如何不合理，都是不愁客源，基層根本沒有能力買樓，連租私人樓獨立單位也承擔不了，劏房的出現，就是天使與魔鬼，讓他們能夠用較低金額租住棲身之所，然而蝸居租金呎價竟然比豪宅更高，肉在砧板上，可以說是任人宰割，新租管條例如無牙老虎，未能保障劏房戶，始終都是等上樓，才是終極救贖。可是現時公屋輪候上樓時間，一再拖長，以往的3年目標已成歷史，截至2022年6月底，之前12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為6年，輪候10多年的，大有人在。

《施政報告》開出期票，未來5年擬推出3萬個全新「簡約公屋」單位，讓輪候傳統公屋不少於3年者入住及等待上樓，並將輪候公屋時間「封頂」至4.5年，然而外界直指這是數字遊戲，是把「簡約公屋」和傳統公屋的輪候時間混合計算，若果單計輪候傳統公屋，恐怕4.5年上樓目標難以達成。果然，不到兩星期，政府便自我「修正」，房屋局局長何永賢昨日表示，未來人口分布及新增輪候人數等，首5年的輪候時間會維持在5年多，更死撐做法並非混淆視聽，而是更透明化。

官字兩個口，特別臉皮厚，4.5年指標變5年多，局長說來輕描淡寫，絲毫沒有半分尷尬愧疚，相信將來變成6年，也是輕輕一句帶過，實在侮辱市民的智慧。據消息稱，首批1,000伙「簡約公屋」要在2024至25年度建成，即是約3年後，首先數量太少，而且不能保證準時落成，政府工程超時超支紀錄太駭人，加上遠水不能救近火，隨着經濟下滑，公屋輪候人龍只會愈來愈長，恐怕很快便坐六望七了。關注團體更直斥，「簡約公屋」只是過渡房屋，根本是走徙置區的回頭路，政府巧言4.5年綜合輪候時間目標沒有意義，入住「簡約公屋」後要等多久正式上樓，沒有保證，住戶只是由火坑跳進另一個坑，如何可以安居？

根據長遠的房屋策略，10年公營房屋容納30萬人，目標開頭5年能讓三分之一市民上樓，後5年才安置三分之二，大家都質疑，政府不是現時解決5年內的問題，而是5年後才開始有希望解決現時的問題，說到底只是把問題拖長時間，到時現屆官員還有多少人留在政府，期票找誰來兌現？一屆又一屆，都把問題帶到下一屆，人生有多少個5年，5年間香港變化有多大，市民有目共睹，若果做不到，便不要妄開期票，市民已厭倦假大空，希望政府是做實事，最基本就是說實話！