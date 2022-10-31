世界視線：尋求合作與和平　改善全球化經濟

全球化經濟的挫折甚麼時候可以完結？

西方經濟思想自18世紀亞當‧史密斯（Adam Smith）以來，一直奉行自由主義經濟，強調自由市場貿易，國家尊重私人財產及積極不干預在合法範圍下的經濟活動。雖然兩次世界大戰破壞了國際自由經濟活動，但到了上世紀80年代，美國政府大力推動全球經濟分工及自由貿易，到1995年世界貿易組織成立及2001年中國加入，國際間自由貿易形成一個大供應鏈及空前全球經濟規模，使全球供應鏈發展起來的元素除了全球生產業蓬勃，還包括更好的碼頭分工及智能管理、平價能源形成平價貨運及各種運輸通訊改進。

諷刺的是，建立它和使它如今嚴重受破壞的都是美國政府，它發起中美貿易戰，當然還有新冠疫情蔓延及俄烏戰爭，都和美國政府有密切關係。

美國有時候會對一些國家實施禁運或關稅，但從來未有達到2018年對中國開始實施的規模。雖然早階段問題不大，但到新冠疫情蔓延，服務行業急劇收縮，反而家庭日用及衞生用品實體物資急劇增長，對中國大量生產品需求加大，使貨櫃船隻短缺，特別是美國港口運作無法應付，都影響國際供應鏈，當然還有中國階段性封城停產影響貨品出口供應。

俄烏戰爭使全球化經濟面臨重大挫折，西方國家今次對俄羅斯實施的經濟制裁，比韓戰、越戰時期，比對北韓及伊朗的制裁都更全面，但效果出奇反常，俄羅斯出口受限但收入反而增加，相反，歐美卻因抵制俄國能源及穀物入口而要承受高通脹、歐洲能源及糧食短缺；成功的反而是大批西方產品被限制入口俄羅斯，最受害的是歐洲國家的生產業，因為它們過去一直和俄羅斯有大量貨品交易，特別是俄羅斯人很喜歡購買西歐的高檔消費品！

如今西歐大生產國如德國、法國、西班牙及意大利，最努力的是爭取足夠能源維持生產，保障供應鏈順暢以繼續出口貨品，這正是德國總理紹爾茨計劃11月出訪中國的目的所在。

美國民主黨政府為贏取下月中期選舉，要改善通脹數字，如今計劃取消對中國貨品的關稅有一定幫助，但可能已經出手太遲。若民主黨選舉失利失去兩院控制權，共和黨大有機會尋求平息俄烏戰爭，全球化自由貿易及供應鏈受損可望有機會改善。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻