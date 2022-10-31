功夫茶：強積金屢被拖欠　打工仔早已生厭

「我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸。」每當講起打工仔悲歌，相信好多人腦海入面，都會響起呢首經典歌曲《半斤八両》！原因無他嘅，時代雖然改變，流行嘅亦有所不同，之但係打工仔嘅苦況，依然冇改善，一樣係為錢幣而埋頭苦幹，為家庭而奮鬥不息，為未來退休生活而努力不懈。咁多年嚟，港府一直話會維護勞工權益，保障打工仔退休生活，整色整水整咗好多新措施出嚟，結果都係無嗰樣整嗰樣，搞到打工仔愈嚟愈淒涼。

呢嗱！好似強積金咁，唔單止令打工仔收入少咗，仲成日喺不知不覺間，被啲黑心僱主拖欠，直到公司執笠先知！尤其近排市道低迷，倒閉潮席捲各行各業，先後有多間老字號結業清盤；伴隨而來嘅，除咗例牌嘅打工仔追討欠款同遣散費之外，就係追討僱主欠供嘅強積金。睇住成班打工仔喺開記招嘅時候，聲淚俱下咁講述自己點樣「有汗出冇糧出」，點樣畀黑心僱主欺騙，被拖欠幾個月強積金，市民一方面為之動容，另一方面又非常擔憂，擔心唔知邊日，惡運就會降臨自己身上。

查實除咗公司倒閉前夕之外，好多打工仔都喺自己懵然不知嘅情況下，被拖欠強積金！情況有幾常見？積金局主席劉麥嘉軒尋日就喺網誌透露，因疫下經濟差，拖欠強積金供款嘅情況有所增加！喺過去3年，局方發出嘅付款通知書數目持續上升，由疫情前2019/20年度嘅約26萬張，急增至2021/22年度嘅近32萬張，升幅達22%。喺今年4月至9月，亦已發出超過17萬張，按月平均為2.85萬張，比起過去3年都要高！

劉麥嘉軒強調，局方一旦發現有違規情況，就會主動展開「追數」四部曲，為受影響員工「追數」：首先係發出付款通知書，如果僱主仲唔供款，就會搜集僱員入息等相關資料，之後展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討欠款同埋附加費。假如僱主清盤或破產，積金局會為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明，並喺收到清盤人分派嘅款項之後，再經強積金受託人存入僱員嘅強積金帳戶。雖則局方都有唔少成功追討嘅案例，證明呢四部曲或多或少都有啲作用，不過成功數字比起所發出嘅付款通知書數目，實在係差天共地！

之不過，即使積金局成功代僱員追回強積金都好，唔代表打工仔嘅強積金噩夢就此完結，反而係另一個噩夢開始！皆因有數據表明，喺近年經濟不景嘅情況下，大部分打工仔嘅強積金都係一路蝕緊！相信唔少心水清嘅市民一早發現，就算僱主準時供款，強積金結餘都係不升反跌！雖則話基金可升可跌並唔出奇，但係強積金唔同一般投資，從來冇止蝕離場呢回事；假如積金局能夠保證一定追回全筆款項，畀僱主拖欠住先，都未必一定係壞事！