香港公務員的所謂「政治中立」，是英夷殖民統治香港的管治術，也是留給香港回歸中國後的一份「政治遺產」。香港特區政府和公務員體制承襲了這份遺產，成為「一國兩制、港人治港、高度自治」的一個內容，且一直掛在某些人的嘴邊，成為某些人幫助反對派反中亂港的障眼法和遮羞布。

作為政府公務人員，他們一般不方便也不敢明目張膽的站在反中亂港勢力一邊，就以「政治中立」為藉口，抗拒中央和港人要求他們站在政治正確的一邊，站在國家利益和香港利益的一邊，站在維護「一國兩制」的一邊。因此，公務員「政治中立」問題困擾了回歸後的香港管治很久。直到2019年的反修例暴亂，不少公務員站在反中亂港勢力一邊，參加他們組織的遊行集會，參加暴亂活動，亮出他們的工作證號召「同事們」與政府對着幹，赤裸裸的撕下了「政治中立」的面紗，至此，這個問題才引起中央和特區政府的重視。

現在，特首的《施政報告》提出更新《公務員守則》，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員需要具備維護國家主權的意識，故不再使用「政治中立」，強調公務員不能以「政治中立」為藉口不執行政府工作。

英國人當年殖民統治香港，是把香港當成「大英帝國」的屬土，英國在香港建立了照搬本土的整套管治制度；執行這套殖民管治的人，無論是英國派來的人還是本地「精英」，都知道自己是在對誰效忠——是在為英國的國家利益服務。不過，英國人素來奸狡虛偽，他們知道自己是外來者、侵佔者，香港是中國的領土，被他們殖民管治的香港人是中國人，因此英國人盡量少提歷史，淡化國家之事，虛構根本不存在的港英政府公務員是「政治中立」。

回歸後，香港成為中華人民共和國的特別行政區，香港公務員的所有工作，都是在為國家服務、為特區政府服務，都要效忠國家，甚麼「政治中立」？別扯蛋了！