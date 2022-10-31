說一套，做一套，是美國政客的通病。國務卿布林肯日前在加拿大訪問時誇誇其談，聲稱台海區域佔全球海上貿易總額50%，多數手機晶片由台灣製造，若台灣爆發危機，對全球都是壞事，因此必須維持台海安全，並以和平方式解決問題云云。這番話當然沒有毛病，維持和平對任何地區都很重要，而不只是台海區域。問題是，既然老美明白這個道理，為何還要不斷煽風點火？他們這些年針對台灣問題的所作所為，到底是在維持和平還是在挑動戰爭？

作為遠隔萬里的域外國家，美國赤裸裸介入台灣問題，刻意把水攪渾，還倒打一耙指摘中國大陸威脅和平，這種賊喊捉賊的把戲，確實讓人眼界大開。正如有人上門搗亂，反指主人威脅其安全，美國奉行的就是這種強盜邏輯。其實誰都知道，美國才是世界和平的最大威脅，在其240多年歷史中，只有16年沒有參與戰爭，世界上大大小小的武裝衝突，絕大部分與美國有關，甚至僅憑一袋洗衣粉就肆意入侵伊拉克。這樣一個極端好戰的國家，卻口口聲聲維護和平，不是很諷刺嗎？

正如中國外長王毅指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，在中國人心中的分量重如泰山。布林肯刻意強調台海區域在全球海上貿易佔有重要地位，以及多數手機晶片由台灣製造，企圖以此嚇阻中國大陸，絕對是打錯算盤。對中國人而言，原則問題沒有任何妥協空間，維護國家主權和領土完整的重要性，遠遠超過維護經濟貿易和晶片生產，老美千萬不要誤判形勢，否則只能將自己拖入災難。再說，華府已嚴格限制對華出售中高端晶片，如果台灣晶片業被毀，最需要擔心的是美國而不是中國。

當然，萬一台海不幸爆發戰爭，最大受害者還是台灣，這是毫無疑問的。台灣「國安局長」陳明通聲稱，如果北京對台動武，將成為中華民族的罪人。這分明又是邏輯混亂，台灣當局「倚美謀獨」，分裂國家，難道不是中華民族的罪人？其實他們數典忘祖，從來不承認自己是中國人，如今反而將「中華民族罪人」的帽子扣在北京頭上，未免太好笑了。

最近西方一直在猜測大陸何時對台動武，實際上這個問題應該由美台當局解答，如果他們繼續玩火，距離武統相信不會太遙遠，到時不妨看看美國究竟如何協防台灣。