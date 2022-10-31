《教父》哥普拉、《華爾街狼人》馬田史高西斯等奧斯卡金像大導演近日齊齊發聲，批評「漫畫書電影正在傷害電影業」；《鐵達尼號》大導演占士金馬倫更直斥超級英雄電影幼稚無內涵。其實美國近年反智化嚴重，幼稚豈止是電影工業，整個國家由政客到選民皆然，說是「冇得救」也不誇張。

君不見，過去的美國是一個夢想之地、民主燈塔。哥普拉執導的《教父2》，講到只有9歲的教父從西西里乘船逃到美國，遙望不遠處的自由女神像，是何等令人嚮往。昔日美國真的有其強大的道理，自由民主的選舉制度、講求人人平等的價值觀、公平的貿易法規，吸納全球人才慕名而至，可惜一切俱往矣。同歷史上所有帝國一樣，盛極而衰、物極必反是顛撲不破的真理，美國一樣逃不掉。

尤其面對中國日益強大，和平崛起，美國更是不知如何自處，惶惶不可終日，只知用盡專橫手段維護一己霸權。民主選舉早就變質成政治傾軋，互揭瘡疤，不擇手段。去年特朗普失落總統寶座，竟煽動支持者闖入國會山莊，打砸破壞，國家日趨撕裂，標誌着美式民主徹底衰落。

其實，一個國家如果有足夠自信，根本毋須四處樹敵，別人自然也會心悅誠服，八方來朝。顯而易見，現在的美國正正是欠缺自信，才會容不下中國用自己的方式發展。既發起貿易戰，又發起科技戰，更發起晶片戰，變本加厲，歇斯底里。

很快便是美國中期選舉，以目前拜登民望低走的形勢看，選舉對民主黨非常不利，倘共和黨大獲全勝，控制參眾兩院，拜登想不成為跛腳總統也不行。更不必說，歐美貌合神離，德法兩國領導人即將訪華謀求合作，美國除了發窮惡，空着急，又能怎樣？