2019年香港爆發反修例風波，反對派號稱有過百萬人上街示威，更有暴徒肆意堵路、打砸甚至傷人。當時的美國眾議院議長佩洛西，非但不譴責暴行，傳聞更將香港的示威場面，形容為「美麗風景線」。

西方文化是否有「種下口業」這個觀念，筆者未敢肯定，但中國人對此，卻篤信不疑。因果報應是放諸四海而皆準的道理，不會因為你是西方人，就可以不必受報。今日的佩洛西，儼然成了「種惡因得惡果」的最佳例證。

你支持暴徒為禍，報應就會讓你甚至你的家人，都要承受暴力的惡果。佩洛西聲援2019年的香港暴亂，果報在2021年便已現前。當時前總統特朗普的支持者，因為不滿大選結果，衝入國會山莊搗亂，其中最想教訓的對象，就是特朗普的對頭人佩洛西。暴徒當日高喊：「佩洛西在哪！」後來更成了一句標誌性的抗爭語言。近期有不少片段流出，從中可見，當時坐在國會山莊內的佩洛西，幾乎亂了方寸，不停致電要求國防警衞軍增援，最後雖然能夠全身而退，但走得猶如喪家之犬。

佩洛西在此事上，恐怕已經受到教訓，但因果定律似乎還未放過她一家。國會山莊事件打開了美國的潘朵拉盒子，愈來愈多人認為政治矛盾可以用「私了」方式解決。因此，日前有暴徒直闖佩洛西的大宅，入屋時也是高喊：「佩洛西在哪！」佩婦人恰巧不在家中，結果她那年逾八旬的丈夫便成了替罪羔羊，被暴徒用鐵錘所傷。

筆者尊重法律，對一切暴力行為都會嚴詞譴責，但有些事情很奇妙，雖然是觸犯法例，卻是合乎因果。因為上天的規條，從來不是按人類法律標準來編寫的。