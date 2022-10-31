美國國會眾議院議長佩洛西，位於加州三藩市的寓所日前遭不速之客闖入，並向其82歲丈夫保羅施襲，有指兇徒施襲前曾大叫：「佩洛西在哪？」惟據眾議院議長辦公室事後所發聲明，佩洛西當時並不在家，而是在首都華盛頓，對於自家府上出現美麗的風景線，緣慳一面。

這宗施襲案看似平平無奇，其實隱隱透着些耐人尋味。譬如說，消息指42歲施襲者德帕普懷疑是從後門打爛門窗入屋，三藩市警方稱接報到場後，發現德帕普與保羅各自手持鐵錘，歹徒竟先從保羅手中奪去鐵錘後，才再向這八旬老翁施襲。以美國這樣一個槍械氾濫的國家，這等「同時出揼」的低殺傷力畫面本已不多見，警方到場後只顧食花生，任由尊貴的議長夫婿被揼則更不易理解，或許可勉強解釋為當時沒有人面向警員再將手伸進衣服的內袋吧，否則早已有人被轟成蜜蜂窩。

美媒指德帕普多年來在選民登記時自主登記隸屬綠黨，那麼他並不是個政治無知者了，他會否不知佩洛西的日常辦公地點並非三藩市，而是首都華盛頓？貿然家訪摸門釘，是巧合還是巧妙配合？要知道，眾議院特別調查委員會早前才就着國會山莊暴動事件進行第10次聽證會，首度曝光佩洛西及其他議員逃離國會進入鄰近軍事基地指揮中心片段，佩氏當日要避的正是共和黨特朗普的支持者。

就在警方仍在調查德帕普犯案動機，總統拜登已急不及待譴責政治暴力，這對下月中期選舉民主黨選情造成甚麼影響呢？會否產生「安倍晉三遇刺案」又或「台灣三一九槍擊事件」那樣的同情效應？當然，行兇者也有可能是神志失常，就像行刺前總統列根那位槍手欣克利一樣。外界接受行兇動機並無可疑，這便過了海是神仙了。