目前全港共錄得34宗人類感染類鼻疽個案，其中20宗來自深水埗區，涉及白田邨、石硤尾邨及李鄭屋邨，這確實令人憂心。早前衞生防護中心於白田邨一個建築地盤，在4個泥土樣本中驗出類鼻疽菌。當局近日公布，跟進地盤188名工作人員情況，並為其中26名有慢性病工作人員進行血清測試，發現有10人對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應。

這顯示這10人過去或曾感染過類鼻疽，當局指他們可能曾接觸過帶有類鼻疽病菌的泥土或污水，期間受到無症狀感染，稍後將安排他們接受進一步臨床評估。另有8人的檢測結果為不穩定，在兩周後會再作測試。

類鼻疽病菌傳播途徑是受污染的土壤或水源。筆者極度關注事件，早前已收到不少深水埗居民查詢，原因是當局至今仍未調查到病菌的來源，不少市民也不清楚類鼻疽是甚麼，只知道長期病患者較易受到感染。白田邨地盤10人被驗出有病菌抗體，感染機率是38%；而港大團隊早前已發現其中一名病患者家中的浴室水龍頭及花瓶內壁有病菌基因，雖然不是活病菌，但也不能忽視。

筆者建議政府考慮擴大取樣範圍，在深水埗區內市民可接觸土壤或泥水的地方多作抽查。另為區內有病徵及長期病患者進行篩查驗血，並設立熱線諮詢電話，方便長者等市民查詢。當局也應透過不同渠道，加深居民對這病毒的認識，解說預防方法，畢竟類鼻疽的死亡率達40%至75%。預防勝於治療，當局應廣泛呼籲市民如有接觸土壤或泥水的活動時，應穿着適當的防護衣物，如佩戴手套；接觸土壤或進行園藝活動後，要用肥皂和清水洗手；如有傷口或皮膚損傷，應盡快清理。有長期病患或免疫功能受損的居民，感染風險較高，尤其要注意。