小小「六神丸」般面積和人口的香港特區，靠在中國南大門深圳的邊陲上，不要以為港人便對祖國和對國家的執政黨有深刻的了解和支持，香港是除台灣外，居民最恐共、仇共、反共的地方。無他，只因全世界帝國主義國家，都想把香港變成二戰時的卡薩布蘭卡，把香港塑造成為滲透和演變內地前沿陣地、竊取內地情報的橋頭堡和踏腳石。

另一方面，香港自己也不爭氣，回歸25年「不設防」，尤其在意識形態的教育和宣傳上，不去殖化，不加強國民教育，不講好近代中國百年奮鬥進程，不講好中國共產黨的故事，又豈能怪被洗腦的港人被煽動上街遊行搞「反送中」呢？又豈能奇怪竟有數以萬計黑暴暴徒大打城市游擊戰，要推翻所謂港共政權呢？

執掌香港管治權柄的上位者必須反省，為何我國執政黨為人民做了這麼多好事，為國人流血犧牲，為國家大業完成和超出孫中山建國「十大綱領」，實現了中華民族千年不能圓的小康夢，幹成了消滅絕對貧窮人口的前無古人壯舉，港人卻大多不認識和不了解呢？請當權者不要自我滿足於特首率先表態擁護二十大，不要被各大團體機構和各層次社會領袖及政要議員紛紛表態代替真正的民智民情，便以為好像港人已很普遍認知和認同中共了。如果當權者陷入這樣的判斷誤區的話，難怪不設歷史博物館介紹中國執政黨了。

一片清涼劑值得所有愛國者想一想。為甚麼互聯網上造謠者把國家前領導人因身體原因提早離席謊稱中共高層爭權，被炒得火熱，直至官方通訊社闢謠方逐漸降溫？為甚麼謠言沒有止於智者？皆因700萬港人長期被謠言謊言洗腦，對中國共產黨的歷史和貢獻多一知半解，謠言便會不脛而走了。知否？