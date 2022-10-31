笑看天下：﻿是飛來橫禍還是人禍？-施友朋 評論員

塌樹已成為香港嘅新常態，周不時都會發生。2018年世紀颱風「山竹」吹襲期間，本港有超過6萬宗塌樹報告。其實，平時無風無雨也經常發生冧樹傷人意外，本月中旬山頂道便發生兩宗塌樹事件；而對上一個月，何文田巴富街一學校對開，行人路上一棵約10米高鳳凰木突然連根拔起塌下，壓毀停在紅燈前一輛校巴及3輛私家車，校巴車頂凹陷，幸好冇搞出人命！

呢，要發生嘅始終都會發生，今趟搞出人命喇！大埔林村梧桐寨本月21日發生塌樹擊殺村代表意外，地政總署指涉事大樹兩個月前被評為高風險應該移除，惟承辦商卻無即時處理釀成悲劇，署方對承辦商極度不滿，稱將採取適當行動。無即時處理？阿哥，有啲嘢係唔可以拖㗎，一拖就會出事！承辦商無即時處理，即係政府冇監管冇把好關喇！

2008年，一棵屹立赤柱大街嘅古樹疑被侵蛀病入膏肓，颱風「鸚鵡」襲港後，康文署亦曾到場檢驗，冇任何發現，豈料事隔4日，該樹突然解體倒塌，壓中一名19歲準港大女生，佢當場死亡，事件曾引來一番關注。

可惜血的教訓依然未能敲醒港產官僚。依家搞出人命，地政總署就卸膊承辦商「無即時處理」，又表示「極度不滿」，然而死者可以復生嗎？據悉，村民喺今年8月致電政府熱線1823投訴，指該棵青果榕存在危險。至10月初，該樹有枯枝墮下，村民再次投訴，經政府有關部門派員視察後，判斷枯枝無即時危險。當局於10月12日回覆指會做嘢，卻冇提及會否鋸樹及何時行動，可見港產官僚嘅處事手法就係一味hea，呢位村代表因政府「闊佬懶理」而義務鋸樹致飛來橫禍。講到尾，若然有關當局有危機意識和心中有民，呢單悲劇完全可以避免。