當今國際競爭的核心是「聚人」和「聚財」，兩者協同疊加，標示國力地位的高低。經歷百年罕見的大變局，全球國力大洗牌，各國亦爭先「搶復甦」、「搶人才」和「搶企業」，但同一起跑點的同質化競爭，卻形成快打慢、勝者全贏的零和博弈。在這場「人財戰」中，香港的出手早較對手慢幾拍，現已不容再拖拉延宕，必須勇果斷敢作為狠執行，並以搶人才靠安居、搶企業靠市場為政策主軸，制訂前瞻發展戰略，實現後發先至目標。

其實，作為一個人口流動性高、各地民眾來往自由的國際都會，而人才隨心安居安而來去，企業則是隨市場和利潤而流動，不少更是對焦內地市場和機遇，香港只是橋頭堡，因此應否搶人才搶企業從來不是簡單的算術加減，而是針對性地選擇有能力有承擔，合社會所需、為社會所用，更要願為香港服務的對象。基於「黑」、「疫」和其他種種因素，香港兩年流失14萬人，亦有外國企業離港他遷，這都是市場常態，亦未對香港造成直接衝擊。但作為一個負責任政府，必須及早回應造成「覆水式」連鎖效應，衝擊香港的社會經濟發展和國際競爭力。

隨着由治及興，社會應摒棄泛政治思維，重回在經濟發展正軌，客觀細研究竟欠缺了多少「真人才」？涉及哪些範圍和專業？如何填補這些人才缺口？哪些人才需要向外搶？並制訂中長期人口和經濟產業戰略，通過增加人才供應去推進和開拓產業發展、優化整個產業和市場生態。同時應持續與商界和勞工界合作跟進各項政策措施的執行與實效，作出適時的檢討及優化，以便切實解決人才荒或人才錯配問題。更重要的是，除加強吸納和凝聚國際人才，亦需加強對本土人才的育才和留才，持續壯大香港的人才清單，提高香港的國際競爭力和經濟活力，並且應對內部發展需要和外部挑戰衝擊。

對於人才不足和錯配問題，政府早已察覺並自2007年起成立高層次的專責委員會跟進，但政府政策和意願只能是指引，成效勢需打折，若是執行不力，更易淪為宣示。今年的《施政報告》敢於正面面對，並提高到「搶企業、搶人才」層次，凸顯對聚人聚財的決心和重視，是管治格局的跨越提升。事實上，無論是對應本地或外來人才，吸引人才是全方位的，政治環境變化是其中一個影響因素，但更多的是考慮安居樂業和事業前途的願景，入境政策、福利以至城市生活便利程度、生態環境等，都會影響人才落地生根的意願。

須指出，置業安居，人心所欲，港人如此，「港漂」和國際專才也一樣，取消買家印花稅（BSD）以吸引更多外地人才，並通過提供津助減低生活成本，方向正確並能將聚人整合聚財，絕不應因怕沾爭議而忌憚退縮，只需在具體執行時審慎研議，防堵有人「鑽空子」，以假專才乘機炒樓投機牟利。