娛圈單打：阿Mo情況有好轉　調查工作幾時完

7月MIRROR紅館演唱會墮屏意外中，遭屏幕擊中導致頸椎重創的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師日前再發代禱信，除交代阿Mo的情況外，又談及「政府跨部門工作小組」，不過只有「無言」兩字，言簡意賅，內藏的千愁萬緒，凡有同理心的皆能體會。

雖然在人命面前，阿Mo的康復進度才是至關重要，當得知他的手術造口已經愈合，連帶睡眠的質素亦有所改善，並由只能進食糊狀食物，進展至現時可以進食素碎肉、碎菜及軟性飯食，各界都可以稍為放下心頭大石，但這並不代表當局便可對跟進調查工作大歎慢板，因為拖延不僅影響傷者及其家屬，就連整個演出業界都在恭候當局給個說法，究竟今後的舞台演出應何去何從？現在全行卻只能望天打卦。

日前，阿Mo女友So Ching所屬的女團COLLAR，其經理人戴穎首度在社交網就事件發表感言，當中談到會尊重So Ching的任何決定，有網民反問So Ching是否退團，戴穎指要由ViuTV高層交代。坦白說，當局的調查報告愈遲公布，各界所受的精神折磨便愈大，別以為事件只會對So Ching構成傷害，對COLLAR其餘7位成員而言，她們的發展步伐亦一樣被拖着而無法前行。

之不過，慣將批評當成鼓舞、自我感覺良好的港官，一句「無言」或者也能作出多種詮釋，例如「無言感激」甚至「無言的親親親」，以為當事人是要表達「多謝，擁抱同歡迎佢」。有指意外成因仍被認為是鋼索金屬疲勞，可見大有機會「千錯萬錯，金屬的錯」，令人無言。