世界視線：美國改變世界　呈現帝國藍圖

國際政治近來看似混亂無序，仔細看卻是有迹可尋，表現一定的規律，只是與過往百年的發展不同。

不同之處是在冷戰結束前，國際政治由大國壟斷，各為其利，卻沒有一個大國可以獨霸天下，因此相互制約，各國不得不有所克制、妥協，由此而形成一定的規則秩序，各國互相監督地遵守。即使英國在19世紀和20世紀強盛，亦不能無視美國、法國、德國、俄羅斯的競爭。冷戰時，美國統一了西方，卻有蘇聯的對立抗衡。韓戰、越戰等騰出政治空間，讓中國等有所發展。

可是，冷戰蘇聯崩潰之後，美國再無牽制，初期還以為可享和平紅利，很快地發覺在二次大戰後獨立大潮底下，即使沒有蘇聯的支持，美國的獨霸仍然壓制不了民族主義的獨立自立。伊朗革命在中國革命之後標誌着後殖民主義的開展。兩伊戰爭，美國入侵伊拉克，都消滅不了伊朗革命和它的影響，獨霸天下還是不安不穩。隨着俄羅斯復興，中國崛起，美國在獨霸底下重新整頓世界的嘗試受到挫折。

面對多元世界政治的冒起，美國的政策便從鞏固戰後秩序轉而為打破既有的體制，直接粗暴地建立它的國家利益新格局，方法不是遵從國際協議的制度、程序，而是把美國國內的法例加諸國際。

這是典型的帝國主義。全世界納入美國帝國之內，依美國的法治來管理，但沒有其他國家可參與制訂或審議美國向國外推行的國內法。其餘各國變成屬地，被統治。在這樣美國國內法統治之下，不從者便被用各種方法威逼利誘服從，不是政治歸順，便是顏色革命、制裁、各種非法的暴力對付（國家恐怖主義）以至戰爭，包括代理人戰爭。

美國還會沿用民主、自由、法治、人權，卻賦予雙重解釋，應用於美國和歸順它的國家是一套，它不喜歡和要對付的國家則是另一套，兩者的明顯差別也不再用理論或理由解釋，而是用它操縱的國際輿論來不容懷疑與爭辯。

國際法變成美國法，國際規則秩序只能是美國的規則、秩序，以美國利益為依歸。為了美國的利益，任何美國制訂、協議的規劃秩序都可改變，特朗普的「美國優先」正是代表這樣的思維和政治行動；民主黨的拜登只是多了些遮掩，底子一樣。這便是世界現時面對的新國際秩序，但帝國會勝利嗎？

研究所所長 陳文鴻