功夫茶：人才回流不是夢　早作準備免斷送

本港之所以發展成為國際大都會，除咗有賴天時、地利之外，最重要嘅係得人和；港人多年嚟堅持奮鬥不息，係締造繁華嘅關鍵！奈何上幾屆政府倒行逆施、苛政連連，導致民不聊生，港人紛紛遠走他鄉，人才流失，令本港經濟復甦蒙上陰霾。新一屆政府當務之急係重振經濟，優先考慮嘅自然係「搶人才」、「搶企業」，吸引更多外資、更多人才進駐本港。之不過，爭奪海外人才困難重重；相較之下，吸引人才回流香港，或者係更切合現實需要！

人望高處，人才流動係一件正常不過嘅事！近幾年嚟，本港動盪不安，黑暴過後有黑幫，治安日益敗壞；又有疫情、連帶嚴苛嘅防疫措施，環境衞生又漸趨惡劣，老鼠周街走，加上教育質素下降等等，愈嚟愈唔適合居住，稍為有啲能力嘅港人，為咗下一代着想，自然會選擇移民，用腳投下對港府嘅不信任票！之不過，移民唔代表永別，走咗一樣可以返嚟，尤其普遍港人都對香港有一份情意結。如今愈嚟愈多港人移民之後，發現外國嘅月光並無特別圓，生活亦冇想像中美好，一時三刻未適應外國環境；假如港府有能力消除上述種種不利因素，人才回流並不是夢！

針對招攬海外人才，港府倡議設立「搶人才辦公室」；咁針對香港人才回流，港府有冇做啲咩準備呢？特別係愈嚟愈多移民港人有意願回港，港府係咪可以做啲嘢，堅定佢哋回流嘅決心呢？答案係冇！即使有議員尋日喺立法會經濟發展事務委員會嘅會議之上，問及當局會否設立「回流辦公室」，畀呢批人士簡易回港，當局都只係簡單回應，話香港對於人才回流有經驗，缺乏具體舉措。

事實上，爭奪人才應該係「韓信點兵，多多益善」！招攬海外人才也好，挽留本地人才也好，吸引外流人才回流都好，查實應該一體化，唔應該有輕重優劣之分。畢竟要重用人才，就應該不問出身，只問能力，並唔係話持外國國籍就特別馨香，新來港嘅海外人才就特別重要！港府假如冷待回流人才，恐怕會「寒盡天下士子之心」，磨滅人才回流嘅意欲，白白將含辛茹苦先培育起嚟嘅人才，送畀競爭對手。更有甚者，海外人才眼見港府厚此薄彼，亦有可能打消來港打拚嘅念頭。

至於港府提出嘅「搶企業」，查實都係同一道理！呢場「企業爭奪戰」嘅對手非常強大，諸如新加坡、澳洲等地均已推出積極進取嘅措施，吸引外資落戶。港府除咗要審視自身條件，制訂相應嘅優惠政策之外，同樣要扶持本地企業，營造出健康良好嘅營商環境！一家獨大，不利營商；惟有百花齊放，本地與外資良性競爭，先可以創造商機。