正論：百業綁死陷絕望　後知後覺怎救亡

百業重傷，有數字有真相，經濟連續3季下行，第3季本地生產總值（GDP）較上年同期又下跌，港府指下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致，無論如何解畫，都掩飾不了香港的經濟困境，欠租的欠租，欠供強積金欠薪新聞不絕，執笠清盤無日無之，連老字號也保不住，政府別奢想可以繼續食老本！

防疫措施嚴苛，營商艱難，旅遊業首當其衝，冰封近3年，雖然港府新班子上場，逐步放寬入境檢疫措施，目前雖然實施「0+3」一段日子，但旅遊業依然未有重大起色，有心卻未夠力，未能像強心針急撐起垂死病人，近日歷史悠久的康泰旅行社因資不抵債而結業，之前已經有不少中小型旅行社倒閉，終於連昔日巨頭也倒下來，這是新鮮熱辣血淋淋的例子，證明旅遊業到了生死存亡的關口。

「0+3」實施，本意吸引外來旅客，可是事與願違，機場入境人次雖然增加超過三成半，但當中大部分增幅都來自本地人，外來旅客入境人次升幅不足一成，市民紛紛出外旅遊，急不及待於社交網平台更新在外國餐廳飲飲食食照片，尤其是對於日本來說，香港人變成挽救它們經濟的及時雨，肥水流向別人田，餐飲業界表示，早已預期「0+3」無法吸引入境旅客，學者更形容「0+3」有如「輸血」給其他國家救亡，試想想，外國人會不會來港買外賣食物在酒店或公園吃，然後貼飯盒照片上社交網？除非是公幹旅客，像本周舉行的金融峰會來賓，「0+3」才算有點點方便。

政府後知後覺，業界問題醞釀多時，不及早處理，等到病入膏肓才救亡，每每姍姍來遲，返魂乏術，而且制訂措施拖拖拉拉，又缺乏深思熟慮，推出漏洞百出的措施後，惹來後果才急急修正，像6時後禁堂食，已經寫入史冊，不能磨滅的笑話，官員究竟有沒有考慮新措施的成效？是頭痛醫頭，抑或是交差了事，希望擋得一時便一時？政府似乎希望讓旅遊業界經營「本地遊」去「苟延殘喘」，但相信純粹單靠「本地遊」的話，旅遊業將難以存活，其他行業也是一樣，更多老字號消失，旅客來港又望門興嘆，香港原有吸引力消磨殆盡。

文旅局局長楊潤雄指政府會全力協助旅遊業界，正研究「團進團出」安排，令業界做到更多生意，但未有解釋「團進團出」的措施，亦沒有相關時間表，一般相信是以閉環形式，容許外地來港旅行團，即使是黃碼，也可進出表列處所包括堂食，雖然有所解禁，嚴格來說，吸引力也是有限，聊勝於無，最怕像「逆向隔離」，只聞樓梯響，推出之時，已成明日黃花。

正如議員所說，香港多年來沒有革新，沒有開創大型項目吸引旅客，「一路食緊老本」，今時今日，單靠過氣的海洋公園吸客，又如何與其他競爭對手抗衡？本來已給爬頭，復常之路又大落後，香港還有多少時間可以浪費？轉眼2022又將到盡頭，2023是終點，還是起步點，要看政府的政治智慧，市民惟有自求多福。